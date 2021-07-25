男全裸抓魚累癱躺溪中　民眾以為「發生命案」急報警

▲男子脫光光抓魚，體力耗盡捲縮躺溪中。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

街頭流浪多時的陳姓街友因久久沒東西可吃，竟突發奇想，全身脫光跑到大排溪中要抓魚，結果因為體力耗盡，魚沒抓到還躺在溪中。民眾見狀還以為發生命案嚇壞報警，在警消合力下，及時救起保住一命。

第四警分局春社派出所巡佐賈寅星、警員李振榮日前接獲民眾報案稱，南屯區建功路270巷旁的大排，竟然有一名男子全身赤裸躺臥在溪中，十分嚇人。警方獲報立刻前往現場，由於報案地點不明確，加上地處偏遠，平常人跡罕至，警方沿周邊堤防、灌溉溝渠仔細搜尋，終於在不遠處發現一名男子一絲不掛地蜷縮於大排溪中。

▲▼消防隊到場將男子救起，所幸沒有生命危險。（圖／民眾提供）

員警不斷喊叫對方，但該名男子卻無動於衷，擔心他有生命危險，通報消防隊到場救援，從岸邊先下去落差約10公尺深的溪床後，在合力將該名男子搶救上岸，初步發現沒有外傷，現場立刻提供棉被及飲用水，隨後由救護車送醫檢查。

被救起的陳男表示，他因為想抓魚來吃，擔心弄濕衣褲，才會全身脫光，但因為太久沒吃東西，體力耗盡，無法自行上岸，才會躺在溪中石塊上，幸好有熱心人幫忙報案，感謝警消救他一命。

警方表示，經查陳男是轄內街友，平時居無定所，亦無親人可依，是社會局列冊關懷對象。近期因罹患失智症，偶有脫序行為，幸好民眾發現得早，否則恐怕釀出人命。

春社所長曾一峯表示，員警接獲民眾通報身分不明、疑似遊民者須協助時，會先確認其需求，如有緊急醫療需求由衛生局及消防局協助，並由社會局及警察局協助確認身分，無法確認身分者，報失蹤人口協尋「警政署E化報案平台」，身分調查、按捺指紋及製作筆錄。

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