6歲童站機車踏板車禍亡　醫悲：孩子不是大人的安全氣囊

▲急診室醫師韓振宇提醒，孩子不是安全氣囊。（圖／部立台中醫院提供）

記者李忠憲／台中報導

父母圖方便，騎機車讓孩子站踏板情況處處可見，一名6歲男童就因為站機車踏板上，遭汽車追撞，成了騎車父親的人肉安全氣囊。結果因猛力撞擊胸部，送醫急救3小時仍宣告不治。醫師提出「三不原則」提醒父母應避免類似情況，以免憾事發生。

衛福部台中醫院急診室今年2月某日，送來一名年僅6歲，已出現休克與呼吸衰竭的男童，醫護檢查發現他整片前胸瘀青，兩大腿變形。急診室韓振宇醫師立刻幫他插管並安排緊急輸血做檢查，但男童在急救3小時後仍回天乏術。

經向家屬了解事件發生狀況才知道，男童父親騎車載6歲男童外出，讓他站在機車踏板上，結果不慎遭到後方貨車追撞。由於撞擊力道非常大，男童前胸猛撞機車龍頭，導致嚴重創傷。

台中醫院急診室韓振宇醫師表示，兒童不是大人的縮小版，生理，發育或生長上跟大人有相當大的差異。如兒童肋骨十分柔軟且具彈性，胸部重大外傷時，易造成氣血胸或橫膈破裂。兒童腹壁肌肉相對薄弱，脂肪也少，無法有效保護內臟，加上肝臟、胰臟等器官相對體積較大，因此腹部受鈍傷容易造成大出血，常常還沒送到醫院就休克死亡。雖然兒童較不容易骨折，但仍需注意因骨折血腫造成出血性休克之情況。

他表示，父母騎機車帶孩子出門，常會讓他站在機車踏板上，或是背負在前方或後方，其實都相當危險。孩童宛如人肉安全氣囊，首當其衝，應更加避免「三不原則」：「不」能站踏板、「不」能加座椅及「不」能用揹巾，才能保護幼童搭乘機車安全，避免憾事發生。

韓振宇醫師說，若是發生車禍而受傷，在現場等待的時候，別忘了先注意現場安全，放置警告標示。若是能自行移動就盡快移到安全地方，以免受到二次傷害；如果無法自行移動，意識清楚者，表示可能有骨折或其他內傷，先不要移動傷者，讓傷者自行採取舒服的姿勢等待救援；如果意識不清且沒有呼吸心跳，可以開始執行心肺復甦；如果有明顯出血點，可協助加壓止血，把握黃金時間搶救。

宵夜好選擇

【更多新聞】

►11歲童突然有手機 伯父驚見飛機杯！揭肉體換耳機7道陰影

►騎車爆衝突怒打騎士 民眾好心勸架...噁男「挖糞塗抹」代價出爐

►獨／碩士找香港友人砸800萬買百達翡麗 貪退稅遭海關查獲結果曝