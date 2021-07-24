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投資「水素水」年息62.5%　信徒騙女住持吸金3千萬

▲桃園市韓姓女子2018年至2019年2月間在中壢租屋，不滿房東催繳水電費、房租退租，房東點交發現3台冷氣毀損、牆壁被塗鴉，滿地都是狗屎憤而提告。（示意圖／視覺中國CFP）

經營生產水素水公司夫妻跟女住持非法吸金3千多萬元遭起訴。（示意圖／視覺中國CFP）

記者李忠憲／台中報導

羅姓、郭姓夫妻經營生產「水素水」公司，竟找朱姓副總設計年息高達62%的投資專案，再找南投藥師山徐姓女住持投資。徐女幫找信徒親人一起投資，20人共拿出3577萬元，最後卻發現對方是非法吸金。羅等3人遭依銀行法起訴，但徐女2年前已死亡，郭女今年4月也去世，法官針對郭女部分日前做出公訴不受理判決。羅男部分則另案審理中。

羅姓男子與郭姓女子從商多年，除在新竹經營生產「水素水」公司外，也開設多家公司，並在多個社團十分活躍。羅姓夫妻多年前就是南投縣草屯鎮藥師山佛寺信徒，並分別有「玄澤」、「緣主」法號。

羅、郭2人與水素水公司朱姓副總經理3人，明知非銀行不得經營收受存款，也不得以借款、收受投資或使加入股東等名義，向多數人或不特定人收款或吸收資金，並約定或給付與本金顯不相當紅利、利息或其他報酬。3人共謀，先由朱男利用本身曾擔任過銀行分行經理，擬定水素水公司投資方案，內容為「每單位1 萬元，投資期限2 年，2 年後本金全數償還外，另再支付125%利息，換算年息為62.5% 。」

羅姓夫妻2015年6月間前往南投藥師山佛寺找法號「心嚴」徐姓女住持，遊說投資。他們向徐女說明，「水素水」可抑制氧化及老化，並塑造不利於癌細胞生長環境。台灣地區水質較日本優良、成本也低於日本，公司已與日本博技研株式會社社長山田芳博簽訂合作契約，預計在台設置「水素水」生產工廠，並由日方提供技術指導。

2人還說，對方未來會將其日本、孟加拉、馬來西亞及大陸地區等國訂單轉交給他們，之後預計銷往54個回教國家。每罐「水素水」利潤可達20元至60元不等，但欠缺資金購買生產設備。

徐女不疑有他，還找來親人與弟子一起投資共3577萬元。最後，羅姓夫妻與朱姓男子遭認定非法吸金，依違反銀行法送辦，並遭台中地檢署起訴。

然而，徐姓女住持在2019年3月已死亡，郭女也因為今年4月死亡，台中地院日前做出公訴不受理判決。至於羅男與朱男部分，目前仍由法院另案審理中。

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