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雲林降級鬆綁指引曝！內用採梅花座…進廟參拜「不提供籤筒、擲筊」

▲因應中央可望宣布防疫適度鬆綁，雲林縣政府召開會議研商相關開放措施，縣長張麗善表示，針對公共場域、室內外場所、餐廳等預先訂定27日(鬆綁日)起的防疫配套。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣長張麗善。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻、戴若涵／雲林報導

全國流行疫情指揮中心24日宣布，國內新增24例本土個案！其中雲林縣+0，雲林累計本土確診個案為21例，其中20人痊癒解除隔離、1人死亡。7/27全國將降為22二級警戒，雲林縣衛生局說明最新鬆綁指引。

中央流行疫情指揮中心23公佈7月27日至8月9日調降疫情警戒標準至第二級，雲林縣遵循中央指揮中心指引，相關開放及鬆綁的場域主要包括：

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1.宗教場所：開放進入祭拜，相關祭祀活動均以室內50人，室外100人為上限，但仍不提供籤筒、擲筊(如有必要，則須另提防疫計畫)。遶境、進香、平安宴不開放。

2.婚宴、公祭開放：公祭仍需遵守相關防疫規範。婚宴以每一隔間室內50人，室外100人為上限，並不得逐桌敬酒。

3.餐飲場所：開放內用，但用餐區須採隔板或梅花座，若不用餐或用餐完必須立即戴上口罩，夜市仍禁邊走邊吃，夜市、市場等人潮聚集場所，仍須管制人流。

4.運動場域：游泳池暫不開放；健身房及運動中心開放，限制人數室內50人以下，戶外運動場所100人以下。

5.公園綠地及公共運動休閒空間(非校園部分)：非校園籃球場，配合中央規範開放。團體運動開放人數上限為室內20人室外40人。另遊樂設施及運動器材，因屬大型運動設施，清消不易，還是維持封鎖。

6.校園部分：操場除遵守室外不超過100人規定外，室外運動設施因無人進行每次使用後清消，恐因間接觸摸造成感染風險，遊戲器材、體健設施等不開放。校園室內運動場館、室內空間、行政區及教學區不開放。

7.幼兒園、托嬰中心、課照中心及補習班開放：未施打疫苗或疫苗接種未達14天者，須有三日內快篩或核酸檢驗陰性證明，且每3-7天定期快篩。無窗、無法保持通風之室內空間(如地下室)不開放。又幼兒園、托嬰中心及課照中心的教師及工作人員疫苗施打率須達80%。

8.文觀處圖書館：每天2個梯次，開放入館借閱圖書和還書，但不開放自修室和閱報區域、館內座位。每次兩個小時入館（上午和下午各一個梯次），中間清消。限量50人，網路預約30人/現場登記20人，額滿為止。提高借閱冊書每個人30冊（原本15冊）。

9.文化場館開放：入館採預約制，室內人數不超過50人，每次兩個小時（上午和下午各一個梯次）。表演廳比照中央文化部之規範辦理。

▲▼雲林縣政府頒布降即鬆綁指引。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣政府指出，原則上縣內相關場域開放後，必須遵守室外100人、室內50人以下原則，並做好戴口罩、實聯制、量體溫、人流動線、定期清消、管控室內人數，請鄉親配合執行，健康生活不忘落實防疫。

另外，雲林縣共25處夜市，計約1,600個攤商，除斗南中興夜市及古坑夜市攤商約600攤為列管夜市外，其餘未列管攤商約1,000個攤商，因多無稅籍或無勞保無法申請政府補貼，成為中央政策下紓困孤兒，為減少其損失、體恤夜市攤販人員，雲林縣府表示，雖財源拮据，但仍籌措財源，將非列管夜市比照列管夜市，補助每攤商1,800元停業紓困金，攤商可向縣府、各夜市管委會、負責人或夜市所在地之公所提出申請。

另夜市攤販營業項目中，有關遊戲攤位如彈珠台、賓果、小火車、碰碰車、籃球九宮格、射氣球、套圈圈等，只要夜市管理者提送營運防疫計劃（包含器具、設備每次使用後消毒，保持1.5公尺社交距離等）報縣府審核通過後，即可營業。

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