快訊／北市+7「案例分散」　柯文哲：4個用網路交友平台聚會

記者蘇晏男／台北報導

中央流行疫情指揮中心24日公布新增24例本土確診，個案分布以新北市9例為最多，其次為台北市7例、桃園市3例、彰化縣2例，台中市、苗栗縣及基隆市各1例；另新增2人病逝。台北市長柯文哲下午進一步北市指出新增確診病例分布，大安、萬華區2例、士林、信義、中正1例。

柯文哲說，確診分布相當分散，但仔細查，7個裡面有4個透過網路交友平台，找地方開聚會，不管是汽車旅館或日租套房，甚至民宅裡，各種情形，這種防疫期間還是聚會，這對疫情造成很大困擾。

而北市7大醫院篩檢統計上，柯文哲指出，昨天篩檢1155人，只有1人確診。

另外，根據北市府依照發病日統計的最新數據，北市7月18日至今共25人確診，分布為松山區0例；信義區0例；大安區6例；中山區0例；中正區2例；大同區0例；萬華區8例；文山區2例；南港區0例；內湖區3例；士林區4例；北投區0例。

不過該數據昨統計，29周確診數為32人確診；而23周（6月6日至6月12日）統計數從昨日公布的367人增為368人；24周（6月13日至6月19日）統計數則從昨日公布的272人降為268人。

而7月11日至7月17日共44人確診，分布為松山區1例；信義區4例；大安區0例；中山區5例；中正區4例；大同區1例；萬華區10例；文山區2例；南港區0例；內湖區5例；士林區8例；北投區4例。

由於這項數據為台北市採發病日統計，每日確診數會與中央公告不同。