不愧世界球后！一日球迷「觀戰戴資穎」嚇噴　爆喊扯炸：太強了

▲戴資穎的實力看傻一日球迷。（圖／中華羽協）

網搜小組／鄺郁庭報導

東京奧運賽事今（24）日全面開戰，其中，羽球項目世界球后戴資穎被視為女單奪金大熱門，首輪對上瑞士女將賈奎特（Sabrina JAQUET），最終以21：7、21：13擊敗對手，愜意收下東奧的第一勝。而戴資穎的亮眼表現，馬上在PTT引爆熱論，就有一日球迷發文驚嘆「第一次看戴資穎打球，太強了吧X！」

有網友在PTT的Gossiping問卦「第一次看戴資穎打球，太強了吧X！」忍不住被「世界球后」的實力震撼，「超扯，一個玩弄欸！反手拍打回線內那球也有夠扯，有夠強。」甚至還有人問卦「小戴是學會手塚區嗎？」納悶戴資穎都沒什麼跑動，似乎全靠控球能力，「大概就中間移動一下，打得也太輕鬆了吧！對面感覺跑得快死了。」

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還有鄉民發起討論「小戴的大招是什麼？」吸引其他人熱論，「你以為她開大決，結果只是普攻」、「認真說，假動作」、「普攻你就以為開大了」、「假動作，反手拍，女單第一人」、「心理素質超強」、「反手拍，假動作啊」、「認真說，假動作跟體力」、「小戴反手拍真的世界第一。」

戴資穎首戰交手世界排名46位的賈奎特，首局她利用網前小球、挑後場4：1後再連續得分，賈奎特連續失誤，戴資穎連拿11分，11：1絕對優勢，只花了4分鐘，戴資穎連續失誤但不影響整體表現，雙方實力差距大，加上賈奎特疑似有傷勢，雙方無法太多拍數來回，戴資穎21：7先拿下。

戴資穎花了11分鐘就拿下首局，第二局，戴資穎維持自己節奏，適應場地風勢和落點4：0的開局，戴資穎連續判斷失誤來到9：7，賈奎特回擊出界，戴資穎11：7領先，戴資穎連續失誤讓對手連續追分，不過低拍勾對角15：11，最終戴資穎無懸念先出現賽末點以21：13勝出，僅花了25分鐘愜意收下東奧第一勝。

戴資穎小組賽被分在P組，同組的對手包括世界排名41的法國選手齊雪霏（前中國球員，後歸化法國）、世界排名49位的越南阮翠玲、以及世界排名46位的賈奎特，戴資穎是第2種子，因此如果以小組第一出線，可以直接晉級8強。