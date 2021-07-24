烟花挾豪雨！新北「秀朗橋下游＋左岸觀河亭」自行車道淹沒

記者陳雕文／新北報導

中颱烟花雖未登台，但其外圍環流夾帶強烈雨勢，也讓中央氣象局對北台灣12縣市發布豪大雨特報！而新北市24日截至上午10點，已處理83件豪雨所帶來的災情，其中「路樹傾倒」就佔了52件。根據民眾提供的影像顯示，左岸觀河亭到媽媽嘴自行車道因淹水暫時封閉，而秀朗橋下游的自行車道也已淹沒。

▲左岸觀河亭到媽媽嘴自行車道因淹水暫時封閉。（圖／民眾提供）

中央氣象局表示，中颱烟花目前在台北的北北東方，約450公里的海面上，以每小時16公里的速度，向北北西進行，七級風暴風半徑200公里，十級風暴風半徑70公里。

不過受到颱風外圍環流影響，北台灣仍有明顯降雨，其中桃竹山區亦須慎防大豪雨，不過也由於烟花持續遠離，預計24日上午11點30芬可以解除海上警報，不過其所帶來的雨勢影響，預計要到下半天才有緩和跡象，而深夜也將於西南風接力，為中南部帶來雨勢影響。

▲秀朗橋下游的自行車道已淹沒。（圖／民眾提供）

新北市政府消防局統計，24日到上午10點為止，共處理83件豪雨帶來的災情，其中積水8件、路樹傾倒52件、電線掉落5件、電線桿傾倒1件、交通號誌損壞2件、道路受損中斷1件、橋樑損壞或斷裂1件、淹水1件、電力停電3件、其他4件、道路土石坍方5件，所幸皆無人員傷亡。

▼中颱烟花帶來的大雨沖刷，新北民宅外牆及路樹倒塌。（圖／記者陳雕文翻攝）



