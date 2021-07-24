蒙面男持槍闖租車行「店關起來」　他扮劫匪幫好友慶生卻糗了

▲高雄市一名張姓男子蒙面攜帶催淚鎮暴槍，闖入友人的租車行幫其慶生，慘遭社維法送辦。（示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）



記者林冠吟／高雄報導

高雄一名張姓男子今年5月，蒙面持防身催淚鎮暴槍衝入一家租車行，高喊「店關起來」，嚇得店內高姓店長和員工驚恐躲避，這時張男才慢慢從座車中拿出蛋糕，表示要幫高姓店長慶生。不過慌張的店員已經報警，員警到場時根本沒看見搶匪，但因張男隨身攜帶催淚鎮暴槍，警方仍依社維法將張男移送。高雄簡易庭審理後，依法處張男罰鍰5000元。

張姓男子今年5月21日晚間，戴著口罩並攜帶一隻防身催淚鎮暴槍衝入一間租車行，高喊「店關起來」，嚇得高姓店長和店員慌忙躲避，情急之下，高姓店長搶走張男的鎮暴槍往店外躲藏。張男一路尾隨到其座車，才慢條斯理地露出真面目，拿出蛋糕，表示要幫高姓店長慶生，剛剛的行為都只是開玩笑，一行人歡歡喜喜地轉進店內吃蛋糕。不過剛剛被嚇瘋的店員，早已報警。

警察到場後，發現根本沒看見搶匪，只看見一群人在店內吃蛋糕，了解前因後果後，由於張男攜帶催淚鎮暴槍，認為其攜帶無正當理由，有危害於社會安全之情形，且張男蒙面偽裝或以其他方式驚嚇他人，還是依社維法將張男移送法辦。

庭審時，張男強調自己只是開玩笑要幫友人慶生。不過法官認為，如果只是要慶生，還有許多方式可以做，而不是以蒙面攜帶有殺傷力之武器，造成他人驚恐的方式為之，仍依社維法判處張男罰鍰5000元。

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