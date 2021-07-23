不斷更新／727降級雙北仍禁餐飲內用　各縣市開放懶人包看這裡

▲《ETtoday新聞雲》為讀者不斷更新，目前各縣市是否開放餐飲內用。（示意圖／記者李毓康攝）
記者林冠吟／整理報導
行政院23日宣布，全國三級警戒自27日起調降為二級警戒，不過外出仍須全程配戴口罩。對此《ETtoday新聞雲》針對全國各縣市是否開放餐飲內用，為讀者一次整理。
台北市：維持三級警戒，禁止內用。
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新北市：維持三級警戒，禁止內用。
基隆市：
1.餐飲全面開放內用，但須採梅花座或隔板，保持社交距離，遵守防疫規範。
桃園市：
1.餐飲開放內用，但須採梅花座或隔板，保持社交距離，遵守防疫規範。
新竹縣：
1.餐飲開放內用，但須採梅花座或隔板，保持社交距離，遵守防疫規範。
2.市場和夜市在符合防疫原則下開放內用。
新竹市：
1.餐飲開放內用，但須採梅花座或隔板，保持社交距離，遵守防疫規範。
苗栗縣：
1.餐飲開放內用，但須採梅花座或隔板，保持社交距離，遵守防疫規範，後續會再視情況調整。
台中市：尚在研議中
彰化縣：
1.餐飲開放內用，但須採梅花座或隔板，保持社交距離，遵守防疫規範。
2.夜市、傳統市場等餐飲飲食，建議以外帶外送為主。
南投縣：尚未宣布
雲林縣：
1.餐飲開放內用，但須採梅花座或隔板，保持社交距離，以不共餐為原則，遵守防疫規範。
嘉義縣：
1.27日起餐飲開放內用，但須採梅花座或隔板，保持社交距離，遵守防疫規範。
嘉義市：
1.餐飲開放內用，但須採梅花座或隔板，保持社交距離，遵守防疫規範。
台南市：尚在研議中
高雄市：尚在研議中
屏東縣：尚未宣布
宜蘭縣：尚在研議中
花蓮縣：尚在研議中
台東縣：尚在研議中，24日上午10點公布。
金門縣：尚未宣布
澎湖縣：尚未宣布
連江縣：尚未宣布