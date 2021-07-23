不斷更新／727降級雙北仍禁餐飲內用　各縣市開放懶人包看這裡

▲《ETtoday新聞雲》為讀者不斷更新，目前各縣市是否開放餐飲內用。（示意圖／記者李毓康攝）

記者林冠吟／整理報導

行政院23日宣布，全國三級警戒自27日起調降為二級警戒，不過外出仍須全程配戴口罩。對此《ETtoday新聞雲》針對全國各縣市是否開放餐飲內用，為讀者一次整理。

台北市：維持三級警戒，禁止內用。

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新北市：維持三級警戒，禁止內用。

基隆市：

1.餐飲 全面開放內 用，但須採梅花座或隔板，保持社交距離，遵守防疫規範。

桃園市：

1.餐飲 開放內用 ，但須採梅花座或隔板，保持社交距離，遵守防疫規範。

新竹縣：

1.餐飲 開放內用 ，但須採梅花座或隔板，保持社交距離，遵守防疫規範。

2.市場和夜市在符合防疫原則下開放內用。

新竹市：

1.餐飲 開放內用 ，但須採梅花座或隔板，保持社交距離，遵守防疫規範。

苗栗縣：

1.餐飲 開放內用 ，但須採梅花座或隔板，保持社交距離，遵守防疫規範，後續會再視情況調整。

台中市：尚在研議中

彰化縣：

1.餐飲 開放內用 ，但須採梅花座或隔板，保持社交距離，遵守防疫規範。

2.夜市、傳統市場等餐飲飲食，建議以外帶外送為主。

南投縣：尚未宣布

雲林縣：

1.餐飲 開放內用 ，但須採梅花座或隔板，保持社交距離，以不共餐為原則，遵守防疫規範。

嘉義縣：

1.27日起餐飲 開放內用 ，但須採梅花座或隔板，保持社交距離，遵守防疫規範。

嘉義市：

1.餐飲 開放內用 ，但須採梅花座或隔板，保持社交距離，遵守防疫規範。

台南市：尚在研議中

高雄市：尚在研議中

屏東縣：尚未宣布

宜蘭縣：尚在研議中

花蓮縣：尚在研議中

台東縣：尚在研議中，24日上午10點公布。

金門縣：尚未宣布

澎湖縣：尚未宣布

連江縣：尚未宣布