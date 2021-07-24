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28歲男抽菸沒戴罩！賴皮坐地上不走…腰間「露出一截」秒被警壓制

▲▼28歲男抽菸未戴罩被抓包，還賴皮坐在地上不走，警眼尖看到他腰間露出一截東西，秒將人壓制。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

▲▼28歲男抽菸未戴罩被抓包，還賴皮坐在地上不走，警眼尖看到他腰間露出一截東西，秒將人壓制。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢、戴若涵／新北報導

新北市瑞芳2名員警13日在平溪老街巡邏時，見到一名潘姓男子沒戴口罩坐在地上抽菸，於是上前勸導，不料，潘男竟坐在地上賴皮，也不離開現場，仔細一看才發現，潘男腰間竟藏了一把手槍，隨即將人壓制在地，訊後依槍砲彈藥管制條例移請基隆地檢署偵辦。

回顧整起事發經過，瑞芳警分局平溪分駐所所長何昱慶及同仁林昇輝13日深夜10時許在平溪老街巡邏時，發現一名28歲潘姓男子蹲坐路旁未戴口罩抽菸，原先好意上前勸導潘男戴上口罩，未料，潘男竟以肚痛、喝飲料等說詞回覆，始終堅持坐在地上，不願起身離開。

▲▼28歲男抽菸未戴罩被抓包，還賴皮坐在地上不走，警眼尖看到他腰間露出一截東西，秒將人壓制。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

潘男的異常反應引起何姓所長注意，隨即喝斥其起身，發現潘男腰間竟露出一截槍身，隨即以強勢作為壓制潘男，當場起出改造手槍1把、子彈2發，槍枝經警方送驗具殺傷力，全案依槍砲彈藥管制條例移請基隆地方檢察署偵辦。

據了解，潘男表示槍枝是友人寄放，擔心放家中被發現因此帶在身上，因疫情期間失業，經濟困頓，心情鬱悶至該處抽菸散心，反遭警方查緝。

警方深入了解發現，潘男家境確實不佳，是家中唯一經濟支柱，警方也積極協助潘男找到工地工作，期盼潘男能改過向善，後續也將持續追查槍枝來源。

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