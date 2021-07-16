馬路小孔釣出40尾鰻魚　里長說話了「下面有神秘空間」

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記者趙蔡州／綜合報導

一名新北瑞芳居民日前在網路分享，他11日拿小卷當作魚餌，從門外的路面排氣孔洞釣魚，成功釣上了幾十尾鰻魚，影片曝光後引發網友熱議。對此，當地深澳里長賴孟宏揭秘，原來深澳路下方原是舊深澳電廠的冷卻水排水道，排水道最後連通海域，因此有魚類等生物在排水道相當正常。

當事人林先生居住在瑞芳深澳漁港、深澳路附近，他日前因為警戒期間無聊，看到鄰居從家門外的排氣孔洞釣上了40多條鰻魚，上周日（11日）決定自己拿小卷當作魚餌試釣看看，沒想到真的讓他釣到幾十尾，最大尾1斤半價值約5、600元，另外也有釣到紅蟳。

整個釣魚過程，都被旁邊的親友拍下，事後也被上傳到臉書「爆廢公社」，影片曝光後引發網友熱議。林先生透露，深澳路這邊以前都是海域，20多年前蓋起來，才有現在的居住地，也笑說「因為鰻魚是野生的，無論是做成三杯、煮成清湯都很好吃」。

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▲林先生在家門外的「神秘孔洞」釣魚。（圖／記者郭世賢翻攝）

根據《中央社》報導，深澳里長賴孟宏透露，其實深澳路靠近濱海公路下方，原是深澳火力發電廠的冷卻水排水道，後來深澳路整修且進一步拓寬時，就把排水加蓋並留下一些雨水「洩水孔」。

他表示，儘管深澳電廠在2007年除役，冷卻水的排水箱涵仍在，加上排水道最後有連接到海域，因此有魚類等生物棲息很正常。他說，自己是沒有在馬路釣魚的經驗，不過附近社區的居民近幾年都有類似經驗。