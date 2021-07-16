　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

馬路小孔釣出40尾鰻魚　里長說話了「下面有神秘空間」

記者趙蔡州／綜合報導

一名新北瑞芳居民日前在網路分享，他11日拿小卷當作魚餌，從門外的路面排氣孔洞釣魚，成功釣上了幾十尾鰻魚，影片曝光後引發網友熱議。對此，當地深澳里長賴孟宏揭秘，原來深澳路下方原是舊深澳電廠的冷卻水排水道，排水道最後連通海域，因此有魚類等生物在排水道相當正常。

當事人林先生居住在瑞芳深澳漁港、深澳路附近，他日前因為警戒期間無聊，看到鄰居從家門外的排氣孔洞釣上了40多條鰻魚，上周日（11日）決定自己拿小卷當作魚餌試釣看看，沒想到真的讓他釣到幾十尾，最大尾1斤半價值約5、600元，另外也有釣到紅蟳。

整個釣魚過程，都被旁邊的親友拍下，事後也被上傳到臉書「爆廢公社」，影片曝光後引發網友熱議。林先生透露，深澳路這邊以前都是海域，20多年前蓋起來，才有現在的居住地，也笑說「因為鰻魚是野生的，無論是做成三杯、煮成清湯都很好吃」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼家門外就是釣魚場。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲林先生在家門外的「神秘孔洞」釣魚。（圖／記者郭世賢翻攝）

根據《中央社》報導，深澳里長賴孟宏透露，其實深澳路靠近濱海公路下方，原是深澳火力發電廠的冷卻水排水道，後來深澳路整修且進一步拓寬時，就把排水加蓋並留下一些雨水「洩水孔」。

他表示，儘管深澳電廠在2007年除役，冷卻水的排水箱涵仍在，加上排水道最後有連接到海域，因此有魚類等生物棲息很正常。他說，自己是沒有在馬路釣魚的經驗，不過附近社區的居民近幾年都有類似經驗。

 
ET快訊
斯洛伐克1萬劑疫苗「捐給台灣」！　歐盟協助部分運輸費
雞排妹「被小三」王先生道歉！　認了：多年維持開放式交往

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

感染不明「連兩天10例以下」！醫揭解封關鍵3件事　曝疫苗覆蓋率

馬路小孔釣出40尾鰻魚　里長說話了「下面有神秘空間」

台灣越往北感染風險暴增　名醫怒點名「年輕人」：猥瑣！

日本暖送334萬劑疫苗！台北101打燈「台日の絆」　圓山大飯店也告白

好市多「實用小本」不發了！婆媽嘆：損失好大　一問才知超多人愛用

疫苗懶人包！台大醫曝莫德納這副作用「比AZ嚴重」：5種人要注意

內湖IKEA「停業1天變3天」　誠品地下街因確診7／15緊急停業

被狂問「哪款疫苗最好」！　林靜儀一句話犀利回答

大讚中央跟地方有做事！林勝東聽到「林昶佐」沉默6秒做1動作離開

快訊／全聯西門町店「確診員工」連上3天班！全店PCR結果曝

24歲少年董！5千元滾出2億身價 研發防疫產品...全因「媽祖託夢」

顧病妻、跑夜車...疑似疲勞駕駛 台64貨車「翻落5米橋下」畫面曝

濾鏡開落！原鏡頭對比美顏相機 她臉小像瘦20KG狂讚：偉大發明

A女向雞排妹道歉！改口「沒有所謂小三正宮」　鄭家純決定告酸民：為什麼要因鬧劇被攻擊？

90年代經典跑車「變速箱故障」　只能向後退！網笑：運轉手之戀

綿羊們開飯啦！病毒式狂奔猛竄　大師空拍「進餐廳」成果頭皮麻了

癱瘓帥哥曝：大腦跟下面斷連結　輪椅族「性慾仍在」他曝解決方法

彰化勇消陳志帆殉職火場！靈車鳴笛繞行百位戰友忍淚敬禮

3歲罕病童出生就靠「氧氣鋼瓶」撐　每天背20kg呼吸器...苦等換肺救治

歐告去洗澡40分鐘出來沒看到爸　忘不掉流浪回憶店裡「放聲痛哭」

感染不明「連兩天10例以下」！醫揭解封關鍵3件事　曝疫苗覆蓋率

馬路小孔釣出40尾鰻魚　里長說話了「下面有神秘空間」

台灣越往北感染風險暴增　名醫怒點名「年輕人」：猥瑣！

日本暖送334萬劑疫苗！台北101打燈「台日の絆」　圓山大飯店也告白

好市多「實用小本」不發了！婆媽嘆：損失好大　一問才知超多人愛用

疫苗懶人包！台大醫曝莫德納這副作用「比AZ嚴重」：5種人要注意

內湖IKEA「停業1天變3天」　誠品地下街因確診7／15緊急停業

被狂問「哪款疫苗最好」！　林靜儀一句話犀利回答

大讚中央跟地方有做事！林勝東聽到「林昶佐」沉默6秒做1動作離開

快訊／全聯西門町店「確診員工」連上3天班！全店PCR結果曝

讚朱雲豪是天生射手　林冠綸：風格和周士淵很像

恐怖IG直播槍決！18歲網美姊妹花跪地撩髮　遭「行刑式爆頭」亡

感染不明「連兩天10例以下」！醫揭解封關鍵3件事　曝疫苗覆蓋率

高雄65歲男打莫德納猝死！妻悲慟「早勸他不要打」：我怎麼辦？

在湖人聯手好友保羅？詹皇技巧性回應　超關注CP3的總決賽之旅

馬路小孔釣出40尾鰻魚　里長說話了「下面有神秘空間」

世衛秘書長譚德塞呼籲中國「公開透明」　交出疫情初期原始資料

湖人尋找新控衛！欲先簽後換送走施洛德　兜售庫茲馬

網傳他「拉在褲子上」…事發地點變迷因　澳洲總理終出面闢謠

台灣越往北感染風險暴增　名醫怒點名「年輕人」：猥瑣！

綿羊們開飯啦！病毒式狂奔猛竄　大師空拍「進餐廳」成果頭皮麻了

生活熱門新聞

全球首度！「AZ混打莫德納」研究結果出爐

讚中央跟地方有做事！林勝東聽到「林昶佐」沉默6秒離開

一張圖秒懂染疫風險　看電影竟高達8分

誠品地下街有確診7／15緊急停業

即／台中家教男疫調不老實　疑憂劈腿超連結曝光

哪款疫苗最好　林靜儀一句話回答

汽旅開房後　護身佛牌竟斷2截

疫苗懶人包！打莫德納5種人要注意

張上淳透露「AZ疫苗」的專屬好處　可能掀起搶打潮

沒錢買衛生棉！少女「穿黑褲躲垃圾桶邊」惹心疼

台灣越往北感染風險暴增　醫怒轟年輕人：猥瑣

他一算「莫德納存量」傻住　網：排隊打國產

為何大家不想打AZ？　網狂刷不推理由

即／全聯西門町店員工確診　明停業消毒

更多熱門

相關新聞

家門外就有釣場！當地人一次釣40多尾鰻魚

家門外就有釣場！當地人一次釣40多尾鰻魚

三級警戒延長至7月26日，而13日起雖然部分地區雖然開始有條件微解封，但仍是禁止釣魚等海域相關活動。對此，日前新北市瑞芳區深澳漁港、深澳路附近，有居民便在自家門口的排氣孔洞釣魚，甚至一晚釣到40幾隻鰻魚，引發外界熱議！

快訊／瑞芳民宅全面燃燒！警消出動42人17車灌救

快訊／瑞芳民宅全面燃燒！警消出動42人17車灌救

5男2女闖平溪灰窯瀑布戲水　看到員警才戴口罩

5男2女闖平溪灰窯瀑布戲水　看到員警才戴口罩

桃園7人北上遊猴硐！男深夜抓蝦溺斃

桃園7人北上遊猴硐！男深夜抓蝦溺斃

企業捐全自動清消門　瑞芳警3D全身噴灑

企業捐全自動清消門　瑞芳警3D全身噴灑

關鍵字：

瑞芳深澳

讀者迴響

熱門新聞

一坨方正扁平貓黏路中！路人嚇哭

全球首度！「AZ混打莫德納」研究結果出爐

天堂M「台灣最強課長」曝光！玩3年花1.4億元

第二例！高雄男打莫德納晚上倒地亡

快訊／雞排妹「被小三」王先生道歉！

5000元消費券要來了？　行政院首鬆口回應

斯洛伐克捐1萬劑疫苗給台灣

讚中央跟地方有做事！林勝東聽到「林昶佐」沉默6秒離開

福原愛成功甩不倫　日媒再爆「風向變了」驚人內幕

工具人夜店顧包包一整晚！惱怒性侵女神

陽明再爆「5000萬違約交割」！創歷史新高暴殺

裸女離奇卡20公分窄縫　消防傻眼

快訊／存股族注意！台灣大除息日敲定8月23日　現金殖利率約4.2％

一張圖秒懂染疫風險　看電影竟高達8分

「4生肖」中威力彩頭獎機率高！　買彩券最旺方位、時辰看這邊

更多

最夯影音

更多
24歲少年董！5千元滾出2億身價 研發防疫產品...全因「媽祖託夢」

24歲少年董！5千元滾出2億身價 研發防疫產品...全因「媽祖託夢」
顧病妻、跑夜車...疑似疲勞駕駛 台64貨車「翻落5米橋下」畫面曝

顧病妻、跑夜車...疑似疲勞駕駛 台64貨車「翻落5米橋下」畫面曝

濾鏡開落！原鏡頭對比美顏相機 她臉小像瘦20KG狂讚：偉大發明

濾鏡開落！原鏡頭對比美顏相機 她臉小像瘦20KG狂讚：偉大發明

A女向雞排妹道歉！改口「沒有所謂小三正宮」　鄭家純決定告酸民：為什麼要因鬧劇被攻擊？

A女向雞排妹道歉！改口「沒有所謂小三正宮」　鄭家純決定告酸民：為什麼要因鬧劇被攻擊？

90年代經典跑車「變速箱故障」　只能向後退！網笑：運轉手之戀

90年代經典跑車「變速箱故障」　只能向後退！網笑：運轉手之戀

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面