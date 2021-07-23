隱藏版素食好料！網友大推：吃不出來是素的

▲素食常常被誤認為菜色單調，選擇也沒有很多。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者楊庭蒝／綜合報導

台灣對於素食者相當友善，以素食為特色的餐廳及自助餐更是相當常見，雖然可使用的食材受到限制，但仍有不少素食創意料理受到大眾喜愛。有網友在網路上發文提問，不知道大家有沒有吃過好吃的素食，引起網友一陣熱議。

原PO在 PTT 八卦版 發文指出，近日看到全家便利商店也開始在販售素食食品，想起了大四的時候，學校旁邊有開一間牛肉麵，裡面有賣素食的牛肉麵，印象中不是很便宜，「牛肉是豆皮之類加工厚厚一個，湯頭好像是中藥還什麼湯底忘記了，覺得滿特別就吃過兩三次還滿好吃的」，不知道大家有沒有吃過什麼好吃的素食。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，不少網友紛紛回應指出，「素食自助餐的青菜，調味比較好吃」、「原來有素的牛肉麵」、「素自助餐的素滷味那類的很下飯」、「吃過朋友弄全素牛排用豆子做的」、「有些做得吃不出來是素食，真的很好吃」、「燙菠菜加胡麻醬」、「台北蠻多店是吃完覺得好吃再去才發現是素食餐廳」。

更有網友回文表示，老實說，素食要好吃，料理餐點的口味要重一點，才會符合葷食者的味蕾，國立台北教育大學附近一間印度料理餐廳口味很道地，曾經帶吃葷的朋友去吃，因為朋友去過印度，「他說如果撇開葷素，這間的印度料理口味真的跟他去印度吃的食物一樣」。