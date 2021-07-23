秋行軍蟲現蹤跡　台東縣府呼籲育苗場及農友加強管理

▲秋行軍蟲現蹤跡。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縱谷地區第二期作水稻目前已陸續整地育苗，農民反應於綠化場取秧準備進行插秧時，發現有秋行軍蟲體出沒，經調查縱谷鄉鎮等地之育苗場調查皆有被害情形，台東縣政府農業處長許家豪特別於日前陪同議員黃瑞華前往池上關切各秧苗綠化場情況，並表示，秋行軍蟲繁殖速度快且食量大，請水稻育苗業者及農友若發現害蟲時務必加強防治及育苗場管理。

農業處表示，經現場訪視，秧苗綠化場均有嚴重程度不一之秋行軍蟲隻危害情形，秋行軍蟲係躲藏於秧苗盤基部，並啃食水稻嫩芽，從秧片外觀無法辨識被害狀，因此蟲隻與植體危害狀並不容易觀察，須經翻捲秧苗片，才能使躲藏於秧苗盤內的蟲隻掉出，或者撥開上層水稻方能發現基底蟲隻與秧苗危害狀，然而此時蟲隻危害已經擴散，須盡快加強防治，以減少秧苗危害，避免擴大危害，而現場使用藥物防治後之秧苗盤，確能有效防除蟲隻。

農業處指出，動植物防疫檢疫局將秋行軍蟲防治自7月1日起正式進入第三階段，防治工作由農民自主管哩，縣府將持續監測並適度預警，另請業者依據農委會公告之「水稻秋行軍蟲緊急防治藥劑及其使用方法與範圍防治」，提早防治水稻秧苗，避免蟲害擴散，降低秧苗損失。

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