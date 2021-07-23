彰化餐飲可內用！市場、夜市原則外帶　可拜拜不准擲筊、抽籤筒

▲彰化縣政府7月23日防疫記者會。（圖／彰化縣政府提供）



記者唐詠絮／彰化報導

彰化連續7天零確診！今天防疫記者會上針對「降級」，依照中央指示「順時中」辦理，同步宣布7月27日起開放，其中在飲食方面，夜市、傳統市場建議仍以外帶、外送為原則，餐桌必須加裝隔板、採梅花座；宮廟開放拜拜，但不得繞境、進香及餐會，也不得提供筊杯、籤筒，中元普渡開放。

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▲餐桌要加隔板採梅花座。（圖／彰化縣政府提供）

彰化縣長王惠美指出，7月27日起降級不解封，除飲食外，全程戴口罩、實聯制，遵守社交距離，並保持室內50人室外100人；並強調游泳池、八大行業、繞境、進香、社區大學及樂齡學習中心、美容做臉等行業不開放。

另外在彰化縣幼兒園、補習班部分，王惠美指出，教職員工及行政人員須施打疫苗，若無者需檢附3-7日內陰性證明，並定期篩檢，除了固定座位外，也必須採梅花座，加裝隔板；若無窗戶無法保持通風的空間不開放；師生有1人確診，該班停課2週；有1人被匡列該班停課一天大清消。

彰化今日受到颱風外圍環流影響，風大出現間歇性小雨，接種站仍持續運作，針對第三輪18歲(含)以上網預約民眾施打疫苗，至昨日為止疫苗施打人數有421,671人，疫苗覆蓋率達33.4%。彰化縣長王惠美上午前往各地關切施打情形，並表示，第三輪收到簡訊的民眾，預約登記後，從今日開始施打到7/29(下周四)，彰化縣也特別加開夜診，讓下班順路來施打疫苗，接獲簡訊但沒有完成預約者將自動加入下一次簡訊通知名單。

據統計彰化縣第一輪65歲以上長者有22萬2,801人，其中已有15萬5,055人接種，接種率69.59％；50-64歲人口26萬9,895人，已接種5萬8,308人，接種率21.60%；公費疫苗預約平台第二輪，50歲以上人口49萬2,696人，已接種21萬3,363人，接種率43.30%。

王惠美同時也提醒民眾，收到預約接種簡訊後，可以上COVID-19公費疫苗預約平台網站或健保快易通，選擇希望施打的地點及時段的線上預約；或是持健保卡到彰化縣共709家超商、藥局插卡，選擇希望施打的地點及時段的實體預約，有疫苗，趕快打，也可上彰化縣流行疫情指揮中心COVID-19費疫苗接錄查詢系統鍵入身分證號碼，即可查詢接種時間和接種疫苗種類。

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