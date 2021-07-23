王定宇爆：7月底前自購疫苗AZ、莫德納會有100萬劑以上到貨

▲民進黨立委王定宇。（資料照／記者邱顯燁攝）

記者呂晏慈／台北報導

行政院22日宣布，已完成今年第四季、明後年增購疫苗簽約，將購入3600萬劑莫德納疫苗，目前我國政府自購疫苗總數達到5500萬劑，到貨量約300萬劑。民進黨立委王定宇23日透露，就他了解，我國自購的AZ、莫德納疫苗，在7月底前應該還會送來，這批加總超過100萬劑以上。

王定宇指出，台灣疫苗取得多元化，除了自己採購也感謝國際上自由民主的好朋友支持，除了美國、日本、立陶宛、斯洛伐克之外，現在捷克也正討論捐贈疫苗給台灣，對於這樣國際間的互助，是非常美好的事情。

王定宇說，台灣自購疫苗已陸續到位，目前到貨已超過300萬劑，就他了解，7月底前我國自購的AZ、莫德納疫苗，加總起來應該還會送來超過100萬劑以上，屆時自購疫苗到貨量就會超過400萬劑。

在未來準備上，王定宇表示，行政院前天已確認簽約完成，未來兩年間加總購買3600萬劑莫德納疫苗，確保台灣未來兩年疫苗供應是沒有問題的，因應未來每人可能需要增加注射每人1劑。

王定宇說，現在疫苗購買量充足，接下來要加速供貨，謝謝國際幫助台灣的友人，台灣也要持續扮演國際良善角色，不管是自行購買或是自行研發的國產疫苗，都希望讓國人安全健康，渡過疫情。

▲Moderna公司COVID-19疫苗檢驗並核發封緘證明書工作。（資料照／食藥署提供）