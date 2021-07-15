江啟臣揪團買BNT　王定宇：這4縣市連現有疫苗都打不完

▲民進黨立委王定宇。（資料照／記者邱顯燁攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨主席江啟臣14日宣布聯合南投、花蓮、雲林、台東4縣市委託藥商採購500萬劑BNT疫苗，不過，民進黨立委王定宇15日指出，「疫苗團購」4縣市連現有的疫苗都打不完，「這4個縣市應該將心思、資源用在提高地方接種率。」

江啟臣昨宣布將聯合4縣市，委託藥商採購500萬劑BNT疫苗，不過，台東縣府副縣長王志輝在疫情記者會表示，「台東無購買疫苗的急迫性」，顯然無意參與黨中央的「團購」。

王定宇15日在臉書發文表示，台東縣反手打臉江啟臣，指出下半年的疫苗庫存已滿，「其實規劃疫苗團購的南投、雲林、花蓮，現有的疫苗打不完，庫存量也是名列全國前茅。」

根據「各縣市COVID-19疫苗累計配送及剩餘量」統計，疫苗剩餘劑量最高為新北市21萬劑、高雄市13萬劑以及台北市12萬劑，疫苗剩餘率最高前3名則分別是南投縣40.7%、台東縣34.6%、花蓮縣32.9%。

王定宇指出，這4個縣市本身財政並不好，最終採購疫苗還是由中央預算買單，且目前配送給這4個縣市的疫苗，都有高達4成以上打不完，「這4個縣市應該將心思、資源用在提高地方接種率。」

王定宇表示，國民黨4縣市講要買疫苗，卻一直沒有正式申請，文件也是闕如，就算文件齊備也中央授權，順利買到疫苗，供貨時間也是在鴻海和台積電之後的11月，已經過了台灣缺疫苗的高峰期了，「未來台灣當然應該繼續確保疫苗取得，但就是回歸中央地方的防疫分工才是正辦。」

▼國民黨主席江啟臣拚加購500萬劑BNT疫苗。（圖／翻攝江啟臣臉書）

