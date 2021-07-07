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傳北京策動國內施壓蔡政府向復星買疫苗　王定宇：誰被大陸動員了？

▲▼上海復星醫藥集團、大陸疫苗、武漢生物（滅活疫苗）、康希諾（腺病毒載體疫苗）、智飛龍科馬（重組亞單位疫苗） 。（圖／翻攝 新華社、新浪）

▲上海復星醫藥集團。（圖／翻攝 新華社、新浪）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨立委王定宇7日表示，近期有商界人士透露，北京接連透過台辦等部門，「鼓勵」台灣各系統，施壓政府比照「台積電、永齡模式」，透過上海復星購買德國BNT疫苗，但問題來了，「中國共產黨在台灣叫得動誰？誰是中共對台攻勢的馬前卒？」

王定宇今天在臉書發文指出，近期有商界人士透露，北京接連透過台辦等部門，「鼓勵」或「策動」台灣各系統，施壓政府比照「台積電、鴻海模式」，透過上海復星醫藥的仲介購買德國BNT疫苗，以平衡國際社會挺台的印象，「藉此形成台灣人打的疫苗，都是靠大陸爭取來的印象。」

對於這樣的策略，王定宇指出，他們有一個固定套路，先是對台灣內部不斷釋放沒有疫苗的訊息、抹黑AZ不好、說國產疫苗只有二期完成，不安全、美日等國分享近500萬劑疫苗，就說「乞丐、難民、施捨、人家不要的」、最後拋出「我要跟上海復星買BNT疫苗，政府不要政治打壓干擾」，中共國台辦再接力發言。

王定宇指出，這些人在這段時間刻意無視台灣已經採購相當數量的疫苗、中國阻擾台灣取得疫苗、國際疫苗供貨吃緊的整體問題，「這整個套路幾乎都是扭曲事實，但是誰在台灣一直演？誰在某些時刻演一下？是誰被中共動員施壓台灣呢？」

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