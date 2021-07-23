降二級戶外卻仍強制「全程戴口罩」？陳時中：是緩步降低警戒

▲中央流行疫情指揮中心公布降級管制措施。（圖／指揮中心提供）

記者黃凱翊／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今(23)日表示，考量國內疫情及參酌其他國家之防疫調整經驗，並經與各地方政府進行溝通討論後，指揮中心自7月27日至8月9日調降疫情警戒標準至第二級，並在今日公布各項防疫指引，但指引中註明在戶外仍須全程佩戴口罩；有網友質疑，以前二級警戒時並不需全程戴口罩，認為這些指引「根本就沒資格叫降級！」，對此，指揮中心回應了。

陳時中表示，現在是緩步降低警戒，雖然降級到第二級但整體管制仍是緩步進行，國外疫情嚴峻，國內沒有大意的本錢，必須一步一步將事情做好，因此才會訂出這樣的指引規範。

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今日一公布降級指引，就有許多網友在PTT上討論指引規範，其中有網友質疑，待在戶外脫下口罩運動、呼吸新鮮空氣、野餐，只要不是人潮擁擠的地方，到底危險在什麼地方，「目前確診過的案例，到底有幾例是在戶外感染的，指揮中心能說說看嗎？」相較起來，開放內用，還開放室內群聚，卻不開放戶外不用戴口罩，認為根本沒有道理。

話題引發論戰，有人認為不戴口罩就會增加染疫風險；但也有網友理解原PO不開心的點，「降二級，但是依照三級做，真的是……不然就不要降級啊」、「室外強制戴口罩，室內卻部分開放本來就很奇怪」、「乾脆修改規則 ，這樣的降級跟內容不同」、「訂一堆規則然後不遵守，厲害了」、「推，我在沒人的戶外也要戴口罩？」

