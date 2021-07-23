　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文4個月道歉6次　民眾黨：道歉有用的話，要執政黨幹什麼？

▲民眾黨23日列出蔡英文近4個月道歉方程式。（圖／翻攝自Facebook／台灣民眾黨）

▲民眾黨23日列出蔡英文近4個月道歉方程式。（圖／翻攝自Facebook／台灣民眾黨，下同）

記者蘇晏男／台北報導

民眾黨立委蔡壁如昨列出總統蔡英文近4個月來共道歉6次，包括太魯閣號出軌案、疫情及國手搭經濟艙事件等，諷刺她雖有誠意，但實際卻冷血無淚。民眾黨23日在臉書進一步批評，偶像劇有一句經典台詞：「道歉有用的話，要警察幹什麼？」微調一下這句話，並送給蔡英文，人民要的不只是道歉，而是改革，「道歉如果有用的話，要執政黨幹什麼？」

民眾黨表示，蔡壁如揭示蔡英文過去4個月道歉6次，國家元首公開道歉，不僅代表整個國家和人民，也代表的嚴重性，但正如蔡壁如所說，除了不斷地重複「遺憾」、「抱歉」、「深表歉意」這些空泛的字眼外，看不見蔡英文要如何解決問題。

民眾黨說，太魯閣號事故發生後，蔡英文道歉並宣示「改革台鐵勢在必行」，但類似的話，早在2018年普悠瑪號事故就曾提過，而事故調查報告出爐，懲處名單最更層級只到台鐵副局長記過，更把事故工程的監造單位納入調查成員，而在罹難者家屬赴交通部抗議時，又無情地以拒馬將他們擋在門外。

民眾黨指出，而蔡英文道歉高峰期在5月，除了以黨主席身分為黨內染黑事件道歉外，513、517兩次無預警分區輪流限電引爆民怨，蔡英文接連道歉稱「連我也很難接受」，同時要求台電徹查並公布報告，結果檢討報告至今仍躺在行政院裡等待核定，國家電網怎麼改革？國人通通看不到，只能看著時不時出現的「供電吃緊」新聞長嘆。

民眾黨也諷刺，5月中本土疫情爆發，蔡英文神隱多日後，終於在國產疫苗爭議不斷、高端疫苗第一根跌停後出面，對染疫病故的國人感到不捨與歉意；近來東奧選手搭乘經濟艙，蔡總統又為沒有妥善安排而道歉，但護主心切的綠營民代們群起為蔡英文卸責，彷彿當初霸氣宣示體育改革的不是蔡英文本人。

接著，民眾黨批評，從候選人到總統，蔡英文最常掛在嘴邊的就是「改革」兩個字，但執政6年來，台鐵改革、能源改革、體育改革，蔡政府一事無成，才會淪落到國家元首頻頻道歉，卻不改文青式的語言，通篇只講「很遺憾會檢討」，卻提不出任何具體作為，從網友們整理的「蔡英文道歉方程式」，就能看出蔡英文的道歉有多蒼白無力。

民眾黨認為，政治人物「知錯」只是最基本的要求，還要「能改」，否則一面道歉，另一面再配合側翼粉專、假帳號發動攻擊反對意見，這只是另外一種層面的傲慢，甚至是威權。

▲▼民眾黨23日列出蔡英文近4個月道歉方程式。（圖／翻攝自Facebook／台灣民眾黨）

▲▼民眾黨23日列出蔡英文近4個月道歉方程式。（圖／翻攝自Facebook／台灣民眾黨）

▲▼民眾黨23日列出蔡英文近4個月道歉方程式。（圖／翻攝自Facebook／台灣民眾黨）

▲▼民眾黨23日列出蔡英文近4個月道歉方程式。（圖／翻攝自Facebook／台灣民眾黨）

▲▼民眾黨23日列出蔡英文近4個月道歉方程式。（圖／翻攝自Facebook／台灣民眾黨）

ET快訊
快訊／北市公布3確診者足跡　曾去中和好市多、搭捷運路線曝
快訊／陳時中開放衝浪　新北：水上活動無法戴口罩「維持關閉」
李蒨蓉認「有3次優先打疫苗機會」　曝婉拒原因：對特權敏感
727降二級！「這1點」讓眾人怕爆　他心酸：降級但公司也倒了
「無法清零」二級生活成常態？　陳時中：升三級時也預測回不去了
快訊／開第一槍！侯友宜宣布：二級警戒「新北不開放內用」
獨／恭喜麻吉弟弟結婚了！　「娶美女經紀人」照片曝光
降級回公司上班！民眾憂通勤群聚　陳時中：盡量維持居家辦公
快訊／新北今＋13「分布7個行政區」　7人居家隔離陰轉陽
降二級「居家辦公能持續」？　陳時中回應了
7／27降二級「醫院陪病暫不開放」　陳時中曝回升三級原則
LIVE／全國警戒降二級　侯友宜說明最新措施
烟花環流蓋滿全台「即刻起風雨最強」！　尼伯特最快今晚生成
快訊／台中火車站驚爆打群架！　2男1女多處受傷送醫
圖書館開放「K書中心仍關閉」　眾人炸鍋：差在哪？網揭關鍵原因
降二級戶外卻仍強制「全程戴口罩」？　陳時中回應了
最新定序出爐！　抓到境外「6人染Delta、1人染巴西株」
南韓解封後的教訓　醫師整理「5個錯誤」：開了又封
降二級「7大強化措施」規定多！陳時中：這是為了保護大家
「7／27～8／9喜降二級」　他一查七夕情人節哭了
開放公祭、中元普渡！指揮中心：請首長、民代做表率「不參加」
降二級7大措施公布！陳時中：若地方有疑慮，可請中央解釋
陳時中：7／27起羽球可雙打　「海裡不會感染」水肺潛水也開放
旅行業可以出團了！限50人以下　禁止在遊覽車唱歌

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／北市公布3確診者足跡　曾到中和好市多、來回萬華中壢火車站

快訊／陳時中開放衝浪　新北：水上活動無法戴口罩「維持關閉」

快訊／蔡英文替東奧選手打氣IG留言曝光　戴資穎親回「謝謝總統」

換IG濾鏡力挺台灣隊！　民進黨「謝謝日本．東奧加油」影片曝光

快訊／烟花來襲！　侯友宜宣布：724新北9處暫停接種疫苗

LIVE／北市+4 !餐飲開放內用？　柯文哲最新說明

快訊／新北13例感染源分析曝光　3人與北市有關

快訊／開第一槍！侯友宜：二級警戒「新北餐飲不開放內用」

英特爾、穆巴達拉初步談判收購格羅方德！　還傳出考慮收購SiFive

快訊／新北今＋13「分布7個行政區」　7人居家隔離陰轉陽

高雄夫妻闖屏東「偷電纜線」！　男遭居民活活打死、女重傷

吳亦凡「睡了都美竹」是真的！　警方公布真相..驚曝2邊都遭詐騙

華中橋貨車疑煞車失靈未減速　外送員停等紅燈遭追撞慘噴飛

大陸河北「龍捲風狂襲」30分鐘　多家屋頂被掀飛！至少2人死亡

轎車「暫停急診室門口」被勸移車 跳針狂嗆警衛：你叫什麼名字？

【料理之王2】EP5預告 對上回歸大魔王 選手太傻眼！莎莎直呼很驚豔！｜廚佛瑞德FRED 阿發師 Jason Wang王凱傑 Lulu黃路梓茵 莎莎

櫻花妹控花4萬租「桃園恐怖屋」　房東半夜狂干擾還穿內褲閒晃！

重機跑山跨雙黃線超車過彎失敗　摔進水溝裡！網笑翻：藤原填海

送餐到荒涼墓仔埔...外送男嚇傻！抖聲狂喊「誰點的啦」網：微可怕

颱風烟花龜速移動「7/23影響最劇」　還在變強！北台灣雨勢越晚越明顯

快訊／北市公布3確診者足跡　曾到中和好市多、來回萬華中壢火車站

快訊／陳時中開放衝浪　新北：水上活動無法戴口罩「維持關閉」

快訊／蔡英文替東奧選手打氣IG留言曝光　戴資穎親回「謝謝總統」

換IG濾鏡力挺台灣隊！　民進黨「謝謝日本．東奧加油」影片曝光

快訊／烟花來襲！　侯友宜宣布：724新北9處暫停接種疫苗

LIVE／北市+4 !餐飲開放內用？　柯文哲最新說明

快訊／新北13例感染源分析曝光　3人與北市有關

快訊／開第一槍！侯友宜：二級警戒「新北餐飲不開放內用」

英特爾、穆巴達拉初步談判收購格羅方德！　還傳出考慮收購SiFive

快訊／新北今＋13「分布7個行政區」　7人居家隔離陰轉陽

黃育仁陣營取3席董事　願與父親和解、支持邱純枝擔任董座

百萬網紅送走蜜袋鼯改養2幼犬！　籲「不要棄養」遭轟：最差示範

快訊／北市公布3確診者足跡　曾到中和好市多、來回萬華中壢火車站

全台降級！鍾瑶籲防疫時代「勿二級生悲了」　王子勸維持3習慣

快訊／陳時中開放衝浪　新北：水上活動無法戴口罩「維持關閉」

國泰金看好今年表現「會比去年更好」　總座：下半年不會刻意保留實力！

快訊／蔡英文替東奧選手打氣IG留言曝光　戴資穎親回「謝謝總統」

七夕限定！Boobi brown推「粉紅鑽光」系列、Dior提供絕美包裝服務

麻吉弟弟返美國老家打疫苗　「兩劑輝瑞」副作用曝光

整間酒店只有一組房客！阿Ben「不用擔心防疫問題」完成大兒子生日願望

男子見「會飛の蟑螂」崩潰求救！躲遠遠喊：殺死牠...友淡定處理

政治熱門新聞

快訊／降級了！行政院宣布：7月27日起調降為二級警戒

二級警戒2原則曝光　室內50人、超商可內用「草案一次看」

獨／全國警戒7月27日擬降至二級　最快明公布最新指引

快訊／新北首波「階梯式」降級　托嬰、長照中心727開放

727降級不解封措施曝　餐廳開放內用、外出仍須戴口罩

新北紓困方案曝光　家庭扶助金每戶發1萬元

727全國降二級　侯友宜曝新北「這件事」最後解封

追加買莫德納　黃暐瀚分析蔡英文最在意「2件事」

全國警戒二級強化版原則曝光　入境全面普篩持續嚴管

「逆時中」診所不收200元掛號費了！　衛生局恢復配發疫苗

贊助張亞中捐疫苗金主曝光！　林瑞陽夫婦改捐500萬給紅十字會

看到童仲彥PO這段影片　柯文哲笑趴「坐哪個艙也不會比較早到」

快訊／新北幼教師疫苗施打率95%　727開放幼兒園安親班條件一次看

王世堅批高端霸王硬上弓　王浩宇砲轟：你是不是民進黨的？

更多熱門

相關新聞

戴資穎「曬大水蜜桃」！謝長廷：住宿瑣事已解決

戴資穎「曬大水蜜桃」！謝長廷：住宿瑣事已解決

東奧今（23）日晚上盛大開幕，因搭經濟艙引發風波的球后戴資穎，將在明日中午對戰瑞士女將賈奎特（Sabrina Jaquet），她也在IG貼出場地畫面，表示「踏上人生中第三次的奧運舞台」，接著限動也曬出超大顆水蜜桃，引發粉絲刷讚加油。

親民黨批：政府一再失信於民

親民黨批：政府一再失信於民

即／727降為2級警戒　台中幼兒園全面復課

即／727降為2級警戒　台中幼兒園全面復課

老牌上市建商估房市將「價穩量盤整」　全台推案總銷衝190億

老牌上市建商估房市將「價穩量盤整」　全台推案總銷衝190億

73天降回二級「台灣屌打全球」　鄉民1句噴笑

73天降回二級「台灣屌打全球」　鄉民1句噴笑

關鍵字：

民眾黨蔡英文道歉太魯閣號停電經濟艙疫情

讀者迴響

熱門新聞

快訊／降級了！行政院宣布：7月27日起調降為二級警戒

鄭州暴雨淹平4km隧道！車疊成山都屍體

桃園確診健身教練認「多人連結」喊：不丟臉

高端疫苗超過8成被退貨　食藥署長證實

二級警戒2原則曝光　室內50人、超商可內用「草案一次看」

台灣73天解鎖2成就　降二級7通則曝

警方公布真相！吳亦凡、都美竹2邊都遭詐騙

降二級能持續多久？鄉民曝1關鍵

他罹癌化療37次！醫仍宣判：只剩1個月

只有吳亦凡媽媽報案！酒桌選妃醜行警方曝細節

戶外強制戴口罩　網炸鍋：沒資格叫降級

2富商「天母豪宅」輪流性侵證券辣妹　事後丟3萬要她裝沒事

侯怡君手撕小三沒人挺？發聲謝康康：你是少數

27歲女網紅「確診胃癌晚期」痛哭

越南妹「日接20客」被逮爆哭　警安撫：沒事的

更多

最夯影音

更多
高雄夫妻闖屏東「偷電纜線」！　男遭居民活活打死、女重傷

高雄夫妻闖屏東「偷電纜線」！　男遭居民活活打死、女重傷
吳亦凡「睡了都美竹」是真的！　警方公布真相..驚曝2邊都遭詐騙

吳亦凡「睡了都美竹」是真的！　警方公布真相..驚曝2邊都遭詐騙

華中橋貨車疑煞車失靈未減速　外送員停等紅燈遭追撞慘噴飛

華中橋貨車疑煞車失靈未減速　外送員停等紅燈遭追撞慘噴飛

大陸河北「龍捲風狂襲」30分鐘　多家屋頂被掀飛！至少2人死亡

大陸河北「龍捲風狂襲」30分鐘　多家屋頂被掀飛！至少2人死亡

轎車「暫停急診室門口」被勸移車 跳針狂嗆警衛：你叫什麼名字？

轎車「暫停急診室門口」被勸移車 跳針狂嗆警衛：你叫什麼名字？

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面