蔡英文4個月道歉6次　民眾黨：道歉有用的話，要執政黨幹什麼？

▲民眾黨23日列出蔡英文近4個月道歉方程式。（圖／翻攝自Facebook／台灣民眾黨，下同）

記者蘇晏男／台北報導

民眾黨立委蔡壁如昨列出總統蔡英文近4個月來共道歉6次，包括太魯閣號出軌案、疫情及國手搭經濟艙事件等，諷刺她雖有誠意，但實際卻冷血無淚。民眾黨23日在臉書進一步批評，偶像劇有一句經典台詞：「道歉有用的話，要警察幹什麼？」微調一下這句話，並送給蔡英文，人民要的不只是道歉，而是改革，「道歉如果有用的話，要執政黨幹什麼？」

民眾黨表示，蔡壁如揭示蔡英文過去4個月道歉6次，國家元首公開道歉，不僅代表整個國家和人民，也代表的嚴重性，但正如蔡壁如所說，除了不斷地重複「遺憾」、「抱歉」、「深表歉意」這些空泛的字眼外，看不見蔡英文要如何解決問題。

民眾黨說，太魯閣號事故發生後，蔡英文道歉並宣示「改革台鐵勢在必行」，但類似的話，早在2018年普悠瑪號事故就曾提過，而事故調查報告出爐，懲處名單最更層級只到台鐵副局長記過，更把事故工程的監造單位納入調查成員，而在罹難者家屬赴交通部抗議時，又無情地以拒馬將他們擋在門外。

民眾黨指出，而蔡英文道歉高峰期在5月，除了以黨主席身分為黨內染黑事件道歉外，513、517兩次無預警分區輪流限電引爆民怨，蔡英文接連道歉稱「連我也很難接受」，同時要求台電徹查並公布報告，結果檢討報告至今仍躺在行政院裡等待核定，國家電網怎麼改革？國人通通看不到，只能看著時不時出現的「供電吃緊」新聞長嘆。

民眾黨也諷刺，5月中本土疫情爆發，蔡英文神隱多日後，終於在國產疫苗爭議不斷、高端疫苗第一根跌停後出面，對染疫病故的國人感到不捨與歉意；近來東奧選手搭乘經濟艙，蔡總統又為沒有妥善安排而道歉，但護主心切的綠營民代們群起為蔡英文卸責，彷彿當初霸氣宣示體育改革的不是蔡英文本人。

接著，民眾黨批評，從候選人到總統，蔡英文最常掛在嘴邊的就是「改革」兩個字，但執政6年來，台鐵改革、能源改革、體育改革，蔡政府一事無成，才會淪落到國家元首頻頻道歉，卻不改文青式的語言，通篇只講「很遺憾會檢討」，卻提不出任何具體作為，從網友們整理的「蔡英文道歉方程式」，就能看出蔡英文的道歉有多蒼白無力。

民眾黨認為，政治人物「知錯」只是最基本的要求，還要「能改」，否則一面道歉，另一面再配合側翼粉專、假帳號發動攻擊反對意見，這只是另外一種層面的傲慢，甚至是威權。