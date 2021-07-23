戴資穎「曬大水蜜桃」明出戰瑞士女將！謝長廷：住宿瑣事已解決

▲戴資穎明天將對戰瑞士選手！（圖／翻攝戴資穎IG）

網搜小組／劉維榛報導

東奧今（23）日晚上盛大開幕，因搭經濟艙引發風波的球后戴資穎，將在明日中午對戰瑞士女將賈奎特（Sabrina Jaquet），她也在IG貼出場地畫面，表示「踏上人生中第三次的奧運舞台」，接著限動也曬出超大顆水蜜桃，引發粉絲刷讚加油。

戴資穎繼經濟艙之亂，又被安排在3星旅館，讓國手差別待再度遇浮出檯面，全民也為此吵翻天，急忙讓總統蔡英文與行政院長蘇貞昌親上火線致歉，體育署長更因此請辭。

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而今晚終於迎來東奧開幕，戴資穎則將在明日中午12時，出戰世界排名第46名的賈奎特（Sabrina Jaquet）。戴資穎IG也貼出場地照片，一臉笑意與戰力十足直呼，「踏上人生中第三次的奧運舞台，第一場24號開打，加油！」

除此之外，戴資穎IG限動上，也曬出超大顆水蜜桃，讓她驚喜不已，「代表處給的水蜜桃好大顆喔！」

▲水蜜桃比手掌還大！（圖／翻攝戴資穎IG）



針對選手的食衣住行部分，我國駐日代表謝長廷在21日曾臉書透露，「羽球隊員住在府中的飯店」，接著昨日也強調「府中的呂祕書也認為選手住宿瑣事已經解決，目前作息穩定，日本早上出門練習，晚上才回來。日本餐食比較少水果，配合選手要求，每天買一人一小盒水果補充。我送了一串葡萄給每人分吃。」

謝長廷也補充解釋，關於這幾天出現代表處送空氣機、水果、買大飯店便當的新聞，「可別誤會是大手筆」，其實會計控制預算很緊，八台空氣清淨機是代表處在用的載去支援、大倉便當價格跟媒體報導差很多，水蜜桃、葡萄都是山梨朋友送來，我認為運動員更需要而轉送，至於其他代購用品我們會向體育署或奧委會請款，倒是幾位支援秘書的努力和誠意是無價的。

▼戴資穎PO住宿畫面，讓網友抱不平。（圖／翻攝戴資穎IG）

