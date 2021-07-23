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打疫苗免掛號費+國手搭經濟艙　親民黨批：政府一再失信於民

▲親民黨23日臉書上傳圖。（圖／翻攝自Facebook／親民黨 People First Party）

▲親民黨23日臉書上傳圖。（圖／翻攝自Facebook／親民黨 People First Party）

記者蘇晏男／台北報導

全國6月7日起接種新冠疫苗免掛號費，但新北市張博揚小兒科診所醫師批評「如果不收，代表這陣子的現金收入是零」，決定「逆時中」堅持收取200元掛號費，而指揮中心昨宣布行政費用補助從40元調升至100元。親民黨23日在臉書藉由此事及東奧選手經濟艙之亂、勞動部指居家上班無颱風假等事，批評「政府一再失信於民，叫人民如何相信政府承諾？」

親民黨指出，中央要求基層診所替民眾施打新冠疫苗「免收掛號費」，不過，因違背與各合約院所約定（掛號費150元、處置費100元），加上暴增的電話費、醫療廢棄物清運等各項成本，及補助內容含糊籠統且遲遲不到位，遭基層醫師怒嗆「專業服務卻被當成請客的東西，沒有絲毫尊重，還要幫政府埋單」。

親民黨也說，不久前，蔡政府也因違反自己承諾「參加重要國際賽事的選手和教練要搭乘商務艙」，讓代表台灣出征的奧運國手搭經濟艙，隨行官員卻爽坐商務艙，引來民眾怒轟「被騙的感覺很不舒服」、「做不到就不要只會放話」。

「基層診所醫師為民眾施打疫苗，是幫政府照顧國民。倘若政策扭曲，與先前承諾有差距，不僅讓醫生覺得不受尊重，也可能影響疫苗施打作業。」親民黨認為，同樣地，選手代表國家出國比賽，不僅是挑戰自我極限，也是榮耀國家、服務國家，因此政府承諾的政策不能隨便跳票，否則，國人會覺得被消費、被欺騙。

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