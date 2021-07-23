金門分2波施打AZ！「30~39歲、18歲↑」分流預約…外籍人士也可打

▲▼金門宣佈分二波開放施打AZ疫苗。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚／金門報導

金門自8日開放縣籍40至49歲鄉親、7月16日開放縣藉18歲以上赴台學子可施打AZ疫苗後，縣長楊鎮浯23日宣佈，將於28日起開打縣籍30-39歲縣民接種AZ疫苗，8月4日開打18歲以上縣民，採分流預約方式，以提高全島疫苗注射覆蓋率。

楊鎮浯表示，經過縣府積極爭取之下，中央23日再撥發4,400劑AZ疫苗，統計至今日本縣有1萬多劑的AZ疫苗存量，將分二波段預約施打。第一波將於28日起開打，施打對象為縣籍30至39歲(民國80年次至71年次)縣民接種AZ疫苗，於即日起開始預約。

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第二波於8月4日開打，施打對象為縣籍18歲以上民眾，併同就讀金門的學生(憑學生証、入學証明)、持有居留證之大陸及外籍人士(居留地為金門) 、持有有效證件之探親、依親之大陸及外籍人士(受探或依親對象居住地為金門)以及雇主為金門籍的外籍移工等也納入此波施打範圍，符合第二波資格者，於30日起預約。

楊鎮浯說明，符合資格者，請依預約時間再至10合約院所預約，包括衛生福利部金門醫院、五鄉鎮衛生所、吾家診所、陳水湖診所、傅仰賢診所及禾心診所預約施打，每家預約方式不同，有網路、表單、現場或電話，縣府也會派工讀生進駐院所，協助鄉親預約作業。另持有效證件之探親、依親之大陸、外籍人士及外籍移工，有意願接種疫苗者，縣府將請相關單位協助造冊或認證，由金門縣衛生局專案施打(需自費)，請符合此類資格的人員不需自行預約。

楊鎮浯縣長強調，唯有接種疫苗產生保護力，才是對抗新冠病毒的上上之策，不論是哪個品牌，只要是獲得國際認證的疫苗，對於新冠肺炎都有很好的保護效果；並呼籲縣民，「如果你已經符合接種資格，我們已經沒有觀望等待的本錢了，有疫苗打就對了！」

衛生局李錫鑫局長表示，非縣籍民眾請不用擔心，中央流行疫情指揮中心於13日已開放18歲(含)(即1973年12月31日(含)以前出生)以上民眾可至「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」意願登記，請在收到簡訊通知後，選擇金門的合約院所去施打。