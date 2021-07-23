戴口罩規定不變！陳時中：7／27~8／9降為二級警戒　7大措施曝光

記者嚴云岑／台北報導

三級警戒確定於7月26日解除，7月27日零時起降回二級，中央流行疫情指揮中心今（23）日公布確定指引，共有7大強化警戒措施，其中托嬰、補習班都可適度開放，另婚宴、公祭也可以舉辦。陳時中表示，7月27日至8月9日降回二級，休閒娛樂場所、教育學習場域仍須關閉。

▲陳時中。（圖／指揮中心提供）

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▲7／27~8／9降為二級警戒。（圖／指揮中心提供）

昨網路瘋傳一張調降至二級警戒管制草案，通案原則當中，室內人數限制從5人改為50人、室外10人改為100人；教育方面，幼兒、托嬰、補習班也適度鬆綁開放，高中職以下運動團隊也可分流返校訓練；超商、賣場開放內用，公祭與普渡也開放，婚宴開放但也要遵守室內50人、室外100人上線，遵守餐飲指引不得逐桌敬酒。

莊人祥昨晚間受訪坦言，相關內容確實是指揮中心與地方開會的草案，會朝這個方向去訂定，但他也強調，指引尚未定案，而且草案版本眾多，不知這是哪一版本，一旦定案就會對外說明，最晚不會超過本週。

通案性原則

1.除飲食外，全程佩戴口罩。

2.實聯制。

3.保持社交安全距離固定地點宗教活動。

4.人流控管或總量管制。

5.室內空間至少1.5米／人（2.25平方米／人），室外空間至少1米／人（1平方米/人）。

6.室內人數限制50人，室外人數限制100人，若超額則提防疫計畫100人。

7.餐內用原則依照衛福部規定處理。

▲▼防疫警戒降級管制措施。（圖／指揮中心提供）





▲▼防疫警戒降級管制措施。（圖／指揮中心提供）





▲防疫警戒降級管制措施。（圖／指揮中心提供）