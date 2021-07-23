網熱議烟花「左→上→左」自己繞走！挖出6年前天鵝：完美閃避

▲看到烟花神秘路徑，引發網友討論。（圖／氣象局）

網搜小組／鄺郁庭報導

中颱烟花路徑變化莫測，原先看似直衝台灣而來，中途卻北轉，雖然暴風圈逐漸進入台灣東半部海面，但估計不會觸陸。就有網友在PTT的Gossiping板上納悶問卦「是什麼神秘力量讓颱風轉向」、「這颱風路徑是不是繞得很刻意？」還有人翻出2015年強颱天鵝的資料，接近直角閃過台灣的路徑，讓話題引發熱論。

問卦「是什麼神秘力量讓颱風轉向」的網友在文中表示，他前幾天聽說烟花明明是穿心颱，結果這兩天一看，才發現颱風不會登陸，查了一下颱風路徑預測圖，忍不住驚呆「到底是什麼神秘力量，幫台灣上了Buff？」

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另一位網友則是貼出路徑圖，問卦「這颱風路徑是不是繞得很刻意？」指出烟花本來看似要一路往左（西）撲台，「結果先往上（北）繞，再來往左（西）撲，感覺繞得很刻意。有沒有台灣有護盾的八卦？颱風都會閃開。」

看到貼文後，就有人分享2015年強颱天鵝的路徑圖，「這顆還接近直角（繞過台灣）。」吸引其他網友也紛紛留言，「中央山脈：這幾年颱風沒一個能打的，唉」、「這幾年真的很少直撲的」、「連颱風都不想來」、「為什麼不進來嗚嗚！」也有人直嘆，「就氣候變遷，台灣以後就缺水了」、「不要今年又沒颱風然後缺水。」

▼還有人貼出2015天鵝颱風路徑圖，90度大轉彎也引發網友熱議。（圖／中央氣象局）