快訊／新北首波「階梯式」降級　托嬰、長照中心7／27開放

▲新北市7月27日起開放，托嬰中心、日照機構。（圖／新北市府提供）

記者徐政璿／新北報導

配合中央疫情指揮中心宣布7月26日可望從三級警戒降至二級，新北市政府表示，為兼顧防疫安全及紓解家長照顧壓力，新北市291家公、私立托嬰中心、56個身心障礙日間照顧（含小作所30、社區日照17、早療機構9）、52家公共托老中心（長照日間照顧）及9個長照家庭托顧單位，將從7月27日起恢復收托服務。

社會局長張錦麗表示，上述服務單位自5月15日中央宣布防疫升至三級警戒後，為配合防疫需求均暫停服務，其中公、私立托嬰中心針對醫、護、警、消及有照顧困難者，例外提供收托，讓這些一線防疫人員有喘息的空間。

張錦麗表示，隨著疫情日趨穩定，各界呼籲逐步開放機構重新收托，以減輕許多家庭的照顧負荷，新北市也做好相關服務準備，為確保防疫安全，所有服務單位工作人員的疫苗施打率，已達到9成，若因故未施打者，必須提供3日內快篩或PCR陰性證明，且每3~7天定期快篩。

此外，各服務單位必須落實防疫管理，如訂定健康監測計畫，照顧活動採分組、分空間且不交流；管制家屬接送時段、空間及固定接送人員；1天2次加強環境及設施器具清消等。

張錦麗提醒，被服務對象如有發燒或呼吸道症狀，應暫緩送托，若照顧單位有發現一例確診者，則該單位暫停收托服務，以確保大家的防疫安全和健康。

新北市教育局則表示，新北市積極為幼兒園、課照中心教育人員全面完成疫苗施打，整體施打率達95.88%。

因應7月26日後疫情採緩坡式降級，兼顧防疫安全及紓解家長的照顧壓力，且教職員工已全面施打疫苗達兩週，發揮有效的保護力，新北市將採有條件式開放，並訂定幼兒園及兒童課後照顧服務中心復課後相關防疫規範，嚴格落實以維護師生健康。

教育局表示，新北市兒童課後照顧中心共41間、公私立幼兒園1,122間，暑假期間全市公私立幼兒園維持基本照顧約860間、收托數約3,500人。

復課前應落實各項基本防疫作為，包括事先調查教職員工生健康狀況、環境清潔消毒及盤點園(中心)內防疫用品，並加強要求防疫三大管制措施。首先，須實施人員健康管理，要求未施打疫苗者於復課前3天內應進行快篩或PCR陰性證明，復課後每3至7日定期快篩並公布結果，進園(中心)人員善用社交距離APP及簡訊實聯制。

第二，加強各項防疫措施，無窗、無法保持通風的室內空間(例如地下室)不開放，教室則採固定座位並以教室範圍拉大最遠座位間距、用餐全面設置隔板，並宣導教職員工生建立自我防護泡泡，包含保持社交距離、隨身自備酒精，勤洗手並佩戴口罩。第三，落實個案應變機制，遇確診者足跡，應停課3天，如有確診個案則必須停課14天，且須全體教職員工生快篩陰性才能復課。

教育局長張明文表示，考量幼兒園幼童年齡尚小，且在學習場域停留時間長，具有高度傳播風險，因此嚴格訂定復課相關規範，包括幼兒園要求接送不入園，幼童專用車則由19人降載至10人，確保幼生健康平安。