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大眼「烟花」邊緣過台灣　西南氣流接力！致災性降雨到月底

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲烟花颱風今明影響台灣最劇。（圖／翻攝中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導　

中度颱風「烟花」今(23)日轉向北北西通過宮古、石垣之間，強度變化不大，不過桃竹苗山區受到外圍環流影響會有豪雨發生機率，氣象專家吳德榮提醒，週日起西南氣流被颱風引進，到月底前都要慎防致災性降雨。

吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(23日)晨衛星雲圖顯示，「烟花」颱風眼直徑約110公里，為「大眼颱」。23日2時中央氣象局「路徑潛勢預測」圖顯示，中颱「烟花」今(23)日轉向北北西通過宮古、石垣之間，強度變化不大。

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▲烟花颱風中心位置在台北東南東440公里海面上。

明(24)日經北部海面，移速略加快、強度緩慢減弱，紅框範圍(代表預測路徑的不確定性)皆不大；下週(25)日前進至浙江海面，當晚再從杭州灣附近進入大陸後，其導引氣流減弱，移速減慢，紅框範圍明顯擴大。雖對台已無直接影響，但有維持或加強「西南氣流」的作用。

最新(22日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今(23)日「烟花」颱風暴風圈逐漸接近，受其外圍環流影響，北台慎防風雨，最大雨量仍在桃竹苗山區；今下半天中南部轉西風至西南風後，雨勢亦將明顯增大；花東受影響相對較小；影響持續至明(24)日上半天，各地都應注意防範。明日下午「烟花」繼續向浙江海面前進，北台灣風雨先趨緩，中南部仍有明顯雨勢，應持續注意。

▲▼23日2時中央氣象局「路徑潛勢預測」圖(左圖)顯示，中颱「烟花」今(23)日轉向北北西，明(24)日經北部海面，移速略加快，紅框範圍皆不大；下週(25)日前進至浙江海面，當晚再從杭州灣附近進入大陸，移速減慢，紅框範圍明顯擴大。最新歐洲(ECMWF)模式模擬31日12時850百帕風場圖(右圖)顯示，「西南氣流」的型態仍持續中。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

▲23日2時中央氣象局「路徑潛勢預測」圖(左圖)顯示，中颱「烟花」今(23)日轉向北北西，明(24)日經北部海面，移速略加快，紅框範圍皆不大；下週(25)日前進至浙江海面，當晚再從杭州灣附近進入大陸，移速減慢，紅框範圍明顯擴大。最新歐洲(ECMWF)模式模擬31日12時850百帕風場圖(右圖)顯示，「西南氣流」的型態仍持續中。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

最新歐洲模式模擬顯示，下週日(25日)起「烟花」遠離，「季風低壓」環流亦跟著北移，原位置比較偏南的「西南季風」就被調整至台灣附近，即所謂颱風引進「西南氣流」的現象。而模式模擬顯示，下週一(26日)起「烟花」的殘餘將在華南打轉，下週四(29日)再東移進入東海，致使此「西南氣流」的型態持續至月底(31日)仍未改變(右圖)。

台灣的天氣將是「迎風背風兩樣情」，迎風面西南部逐日皆有強對流發展的潛勢，並將累積大量的降雨，慎防其「致災」的可能，絕不可小覷！ 背風面北部、東半部則大多是晴朗高溫、少有降雨，截然不同的天氣。

 
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