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暴風圈離台超近！颱風「連轟雨彈」時間曝　最快明午後才解除海警

▲▼颱風今晚離台灣最接近。（圖／氣象局）

▲颱風環流持續影響，各地累積雨量都相當可觀。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

中度颱風烟花在昨日深夜開始加速移動，暴風圈逐漸進入台灣東半部海面，今晚至明晨離台最近，暴風圈距離台灣北部陸地相當接近，不過發布陸警機率相對較低，各地雨勢都會更加明顯。預計最快會在明日下半天或周日上半天解除海警。

氣象局課長林秉煜表示，颱風目前位於台北東南東方420公里海面上，相較於昨天幾乎滯留原地，昨日深夜到今日清晨稍微加速往西北西移動，暴風圈逐漸進入東半部海面，今晚至明晨離台最近，暴風圈距離台北陸地相當接近。

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▲▼颱風今晚離台灣最接近。（圖／氣象局）

▲▼颱風今晚離台灣最接近。（圖／氣象局）

▲▼颱風今晚離台灣最接近。（圖／氣象局）

受到颱風環流影響，北台灣自21日到今日累積雨量相當可觀，而下雨情形今明兩天仍會持續，氣象局已發布豪大雨特報，今(23)日桃園市、新竹縣及臺北市山區、新北市山區、苗栗縣山區、宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨發生的機率，臺中以北及宜蘭地區有局部大雨發生的機率。

由於颱風更加靠近，因此除了北台灣有大雨外，中南部也會有降雨，今日北台灣、中南部山區都有豪雨以上等級降雨，晚上降雨更明顯，北台灣將出現局部豪雨。

▲▼颱風今晚離台灣最接近。（圖／氣象局）

▲▼颱風今晚離台灣最接近，暴風圈距離台灣陸地相當接近，沿海都有較大風浪。（圖／氣象局）

▲▼颱風今晚離台灣最接近。（圖／氣象局）

另外各地受颱風影響，沿海風浪逐漸增大，花蓮已有四米以上浪高，北部、東半部也有機會出現六米浪高。風力部分也會逐漸增強，中南部地區有六級陣風，恆春半島、基隆北海岸有十級陣風，西半部、東北部今日都會有十級強陣風，今晚新北、宜蘭交界處與基隆北海岸要注意強陣風。

颱風預計將於周日遠離，氣象局最快明日下半天或周日上半天解除海上颱風警報，屆時颱風將帶來西南風，中南部都可能會有短暫陣雨或較大雨勢，其他地區天氣不穩，也會有局部陣雨或午後雷雨。

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