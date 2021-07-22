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烟花90°角出現「微抖動」！3小時加速將變強　朝台逼近風雨加劇

▲▼烟花颱風。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA、RAMMB）

▲烟花颱風接近原地打轉，滯留在台灣東南東方海面。（圖／翻攝RAMMB）

記者許力方／台北報導

「大眼阿花」一動也不動，中央氣象局22日深夜11時30分持續發布「海上警報」，資深預報員謝佩芸表示，過去3小時烟花稍微往西北方移動，目前位在東方海面、距離台北約450公里，暴風半徑維持200公里，不排除可能擴大到220公里，正在朝西北往台灣方向接近；22日受外圍環流影響，北台灣出現明顯降雨，竹苗宜山區統計達豪雨等級，最大值出現在新竹北埔。

謝佩芸指出，23日降雨持續，從定量降雨預測，入夜至23日白天，北台灣雨量多，北部山區有豪雨以上降雨，中南部有間歇性降雨，23日晚到24日清晨為烟花台風最接近時候，雨量、量質都會更增；至於路徑預測顯示，23、24日2天颱風將朝西北移動，未來2天因相對距離最近，帶來的風雨最明顯，風雨浪都會逐漸增加。

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▼烟花90度折角出現，稍微加速朝台灣逼近。（圖／中央氣象局）

▲▼烟花颱風。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA、RAMMB）

▼烟花未來北轉過程中還有增強趨勢。（圖／翻攝NOAA）

▲▼烟花颱風。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA、RAMMB）

▼北台灣風雨漸增，尤其北部山區有局部豪雨以上等級降雨。（圖／NCDR）

▲▼烟花颱風。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA、RAMMB）

受6號中颱「烟花」颱風外圍環流影響，氣象局已經發報豪雨特報，桃園市、新竹縣及台北市山區、新北市山區、苗栗縣山區、宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨發生的機率，台中以北及宜蘭地區有局部大雨發生的機率。

【豪雨特報22:55】

豪雨區域－台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣。
大雨區域－基隆市、新竹市、台中市。

根據氣象局觀測，「烟花」颱風22日深夜11時中心位在台北東南東方約450公里海面上，以時速9公里速度，稍微開始加速向西北前進，強度維持，近中心最大風速每秒40公尺，相當於13級風，瞬間最大陣風每秒50公尺，7級暴風半徑200公里，10級暴風半徑70公里。

氣象局預計，烟花颱風強度有稍增強的趨勢。其暴風圈正逐漸朝台灣東半部海面接近，對台灣北部海面、東北部海面及東南部海面構成威脅。

天氣風險公司分析，「大眼阿花」過去幾個小時一動也不動，算一算時間，差不多該轉向西北加速了。因烟花長時間待在同一塊海域，把海水翻攪得異常寒冷，以後如果有其他颱風經過這裡，就會像踩到地雷一樣，強度不容易再發展。

天氣風險公司總經理彭啟明則指出，烟花路徑不斷修正，現在已經開始北轉，不再偏西行朝著台灣而來，而是逐漸轉往西北方向移動，但目前移動得相當緩慢。預估烟花將在23日逐漸通過琉球宮古島及石垣島之間，並擦邊東北角一帶，主要影響的區域仍落在北台灣，雨量最多的地方仍在雪山山脈的西側，也就是大台北一直到苗栗山區，平地也是會有劇烈降雨發生機會，低窪地區有積淹水的可能。

▲▼烟花颱風。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA、RAMMB）

▲▼烟花颱風。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA、RAMMB）

ET快訊
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烟花90°角出現「微抖動」！3小時加速朝台灣逼近　風雨增強

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