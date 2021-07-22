烟花停車「關鍵加速」轟豪雨！大拐彎時間再延後　陸警發布預測出爐

▲烟花颱風原地打轉，過去一天移動速度極為緩慢。（圖／翻攝NOAA）



記者許力方／台北報導

中颱「烟花」原地打轉，中央氣象局預報員謝佩芸表示，烟花過去移動速度緩慢，22日上午至今幾乎滯留原地，預估23日開始緩慢向西北移動，最新預測路徑顯示，颱風最快23日開始朝西北方前進，其轉向的角度距離台灣遠近，影響到暴風圈是否碰觸到陸地，後續必須觀察烟花開始移動的角度，以及強度變化，暴風圈是否擴大，如果發布陸警最快也是明天，氣象局將持續觀察。

氣象局22日傍晚5時10分持續針對台中以北9縣市發布「豪雨特報」，謝佩芸在晚間8時30分的海警預報指出，目前受颱風外圍環流影響，北台灣已經出現明顯降雨，尤其新竹山區已經累計達超過300毫米，台中以北都有大雨，預估23日降雨仍集中在北台灣，北部山區有豪雨以上等級降雨。

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根據最新資料顯示，烟花颱風中心位在台北東南東方約470公里海面上，以每小時6轉9公里速度，向西北移動，其暴風圈正逐漸朝台灣東半部海面接近，對北部海面、東北部海面及東南部海面構成威脅。因颱風位於大低壓區的中心位置，沒有明顯導引氣流，才會卡在相同位置，預估等到23日高壓東退，就有空間轉向西北移動，24日（周六）颱風將加速，通過台灣東北方海面，25日（周日）逐漸遠離。

▼烟花最快23日才開始轉彎，關鍵加速角度影響陸警發布。（圖／NCDR、中央氣象局）



▼烟花外圍環流已為北台灣帶來300毫米降雨，豪雨特報持續發布。



謝佩芸指出，烟花移動速度緩慢，預估23日開始緩慢向西北移動，23日晚間開始加速往西北前進，以目前路徑速度，烟花距離台灣較近的時間落在23日晚到24日上午，由於颱風接近，台灣附近沿海風浪已經增強，北部、東部、馬祖海面出現4至5米浪高，中南部也有2至3米浪高。

風力部分，謝佩芸表示，沿海已觀測到強陣風，澎湖、中部沿海有9級風，23日颱風位置仍與今天接近，受其北風環流影響，西半部、東北部有較強陣風出現，到了23日晚到24日晨，颱風來到東北方，離台灣接近，北端、南端恆春半島都會出現強風；後續隨著颱風向北移動，25日往北，台灣附近轉為西南風，中南部天氣不穩定。

雨量部分，謝佩芸說，北台灣受颱風外圍環流影響，22日已經出現明顯降雨，新竹、苗栗、宜蘭山區觀測到豪雨等級降雨，尤其新竹山區過去24小時累積雨量已超過300毫米，台中以北都有大雨發生，預估23日降雨類似，降雨多的地方落在北台灣，白天北部、東北部明顯降雨，北部山區仍有豪雨以上降雨，中南部平地有間歇性陣雨，山區則降雨明顯，隨著颱風持續接近台灣中，台灣風雨浪持續增強。

至於陸警是否發布，謝佩芸表示，依照目前預測路徑，颱風幾乎沒有移動，23日天開始朝西北方前進，西北的角度靠近台灣與否影響到暴風圈碰觸到台灣陸地，必須觀察開始移動的角度，以及強度變化、暴風圈是否擴大，如果發布陸警最快也是明天，氣象局持續觀察。

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