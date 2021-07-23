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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

柯怡如／提不提告誰說了算？關於告訴權的行使

▲▼司法，法律，判決，國民法官，法官，法秤。（圖／視覺中國）

▲告訴乃論的案件中，只有告訴權人提出告訴，檢察官才能偵查，法院才能判決。例如通姦、傷害、過失傷害、誹謗、公然侮辱、侵占、背信等。（圖／視覺中國）

在事件發生後，面對一連串複雜的司法程序，究竟應如何保障自己的權益，通常第一件影響未來司法程序權益的是—要不要提告。

一般民眾常會將「告訴」誤認為「自訴」，誤以為提告就是自己要直接提起訴訟。但其實，「告訴」指的是被害人表示要對犯罪行為人訴追的意思，並非要求被害人獨立進行訴訟。但為什麼被害人已經被害了，國家不主動調查，還要特別增設一個「告訴」制度呢？

其實，在所有犯罪事件中，國家都會主動介入調查，並對犯罪人處以刑責。但部分犯罪或牽涉到親屬間的情誼，或侵害的法益較輕微，以立法者的觀點，認為這樣的案件要尊重被害人，由被害人決定要不要請求國家對犯罪人加以刑罰權，所以用「告訴制度」賦予被害人一個程序開啟的選擇權，這就是「告訴乃論」的案件。

告訴乃論的案件中，只有告訴權人提出告訴，檢察官才能偵查，法院才能判決；如果告訴權人不提出告訴，檢察官就不會偵辦，法院也不會判罪。例如相姦、傷害、過失傷害、誹謗、公然侮辱、毀損，以及親屬間竊盜、侵占、背信等罪，都是常見的告訴乃論案件。

因此，對於告訴乃論案件之偵辦，被害人有無合法行使告訴權，首先必須審核程序事項，被害人不得不慎。但是到底哪些人有告訴權？除了被害人之外，被害人的法定代理人、配偶得獨立告訴權；如果被害人已死亡，得由其配偶、直系血親、三親等內之旁系血親、二親等內之姻親或家長、家屬告訴。如果沒有告訴權人或得為告訴之人的告訴乃論案件呢？這時就由檢察官得依聲請或依職權指定代行告訴人。實務上有車禍案件，但被害人喪失意識未能提出告訴，多是由檢察官依職權指定代行告訴人。

另外，告訴權行使的期間遵守也是重點。期間從告訴權人取得告訴權後，「知道犯人是誰」開始起算6個月（一般是以第6個月與起算日相當日之前一日，為期間之末日）。例如在2月7日知道誰是犯罪人，則期間從翌（8）日起算，期間末日就會是往後推6個月的8月。8月7日為告訴期間的末日，因此在6個月內要向司法警察或地方檢察署提出告訴，一旦超過6個月，就是逾期告訴。

實務上偶見有被害人表示要「保留」法律追訴權，但要提醒大家，告訴權期間的起算是不能被保留的，尤其在告訴乃論的案件中，告訴權行使超過法定期間，就等同於告訴權行使不合法，在沒有訴追條件的前提下，案件就無法進行偵查、審判，更遑論後面的司法程序保障。

誠如前述，告訴乃論的案件是立法者顧及犯罪者與被害人間的親誼，或是法益侵害較輕微者而特別規定；也就是告訴權行使後，國家也同意在這類案件中告訴人可以改變心意撤回告訴，讓整個案件終結。但為了避免司法程序耗費，法律規定只有在第一審言詞辯論終結前（通常是在地方法院最後一次證人調查）撤回。

「撤回告訴」要注意的是，一旦撤回告訴，就不能再提出告訴。另外，如果犯罪人有數人的情形下，對於共犯之一人撤回告訴者，其效力及於其他共犯（就是常聽到的「告訴不可分」）。實務上會見到告訴權人因為與犯罪人達成和解，在和解條件未履行前就先行撤回告訴，但犯罪人卻遲未履行和解條件，告訴人反悔想提告，卻已經喪失主張訴訟上權益的機會。又或者是只跟共犯中的一人和解，沒想到也莫名的喪失了對其他人追訴的權利。

在此提醒大家，告訴權的行使與撤回，一定要謹慎行之，千萬不要讓一時的疏忽，影響了訴訟上最基本的權益。（本文轉載自台灣司法人權進步協會粉絲頁

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法律司改人權柯怡如台灣司法人權進步協會告訴告訴乃論自訴

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