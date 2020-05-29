通姦罪「只告小三小王」可能違反平等原則！大法官今釋憲

▲通姦是否除罪討論聲浪再起，吳志強等18名法官聲請大法官解釋，大法官3月間開庭辯論後，今（29日）下午4時大法官將做出解釋；圖為示意圖。（圖／鏡週刊提供）

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通姦是否有罪？大法官在2002年曾以釋字第554號宣告合憲，維持《刑法》第239條涉犯通姦罪者最重可判刑1年的規定，但近來在兩性平權趨勢下，通姦是否除罪討論聲浪再起，吳志強等18名法官聲請大法官解釋，大法官3月間開庭辯論後，今（29日）下午4時大法官將做出解釋。

此次大法官解釋共分兩個部分，一是《刑法》第239條通姦罪，對於與配偶以外發生性關係者及第三者處1年以下徒刑，是否違反《憲法》的比例原則及對基本權的保障；第二部分是《刑事訴訟法》第239條「對於配偶撤回告訴者，其效力不及於相姦人」，允許只告小三、小王，而不告出軌的配偶，是否違反《憲法》平等原則。

依據司法院的統計，近5年男性通姦罪被判刑有713人、女性826人，提出聲請的吳志強等法官認為，《刑法》通姦罪學理上是為維護婚姻家庭制度與保護婚姻圓滿不可侵犯，但通姦罪屬告訴乃論罪，一旦提告對夫妻關係有不利影響，且立法過於模糊未能具體化，違反比例跟平等原則，加上抓姦在床、勘驗錄影，都嚴重侵害個人隱私權。

反對通姦除罪的一方則認為，目前逾8成民意反對通姦除罪，且大法官在2002年的第554號解釋，通姦罪雖對人民之性行為自由有所限制，但這是為維護婚姻、家庭制度及社會生活秩序所必要，可以增強人民對婚姻尊重及維護婚姻與家庭制度，也是社會生活的基本規範，因此為保護弱勢及下一代，通姦能不能除罪？大法官今下午公布的解釋文就是關鍵。

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