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社會 社會焦點 保障人權

7歲童腦死「舅舅拍攝涉過失」掀論戰　檢方：被告僅教練1人

記者黃翊婷／綜合報導

台中7歲黃姓男童遭柔道館何姓教練摔傷腦死，至今仍在醫院與死神拔河。消息曝光之後，有人認為，在旁邊拍攝影片的男童舅舅可能涉及過失責任；不過，台中地檢署表示，過失傷害罪屬於告訴乃論之罪，家屬僅對何姓教練一人提告，舅舅則是證人，不是被告。

▲▼家人前柔道重摔7歲童27次！他求饒無效…昏倒腦死　教練：沒過當。（圖／江啟臣服務處提供、民眾提供）

▲男童遭重摔，導致腦部受到重創，至今昏迷不醒。（圖／江啟臣服務處提供、民眾提供）

據了解，黃姓男童自8日開始學習柔道，但基礎的受身、保護身體的方式都還沒學會，16日就開始學習對摔，21日甚至與何姓教練（67歲）、就讀小學4年級的學長對練90分鐘，過程中遭重摔在地27次，後來陷入昏迷送醫急救，經過手術被醫院判定為腦死，至今仍未脫離險境，未來恐怕會成為植物人。

然而，消息傳開之後，有部分人士質疑，男童的舅舅當時就在現場，還錄下練習過程的影片，也目睹孩子一度痛到哭喊，卻沒有出手制止，可能也涉及過失責任。據了解，舅舅當下只是想記錄孩子的練習過程，並未預料到會發生這樣的事情。

▲柔道館被灑冥紙丟雞蛋 。（圖／記者白珈陽攝）

▼▲民眾蛋洗柔道館，要何姓教練出來面對。（圖／記者白珈陽攝）

▲柔道館被灑冥紙丟雞蛋 。（圖／記者白珈陽攝）

台中地檢署也表示，由於過失傷害罪屬於告訴乃論之罪，這部分會提供給家屬參考，不過，家屬目前僅對何姓教練一人提告，舅舅則是證人身分，不是被告。

PTT八卦板也有許多網友轉分享相關新聞，並留言討論。雖然同樣有人質疑舅舅為何不制止，但大多數人認為，舅舅並非專業人士，況且柔道本來就有摔的動作，根本無法分辨過當的界線在哪裡，「舅舅不是小孩受重傷的原因」、「他如果沒拍到影片，壞人永遠沒辦法制裁」、「再去查新聞，舅舅其實不是毫不關心，他有觀察到異狀，也有跟教練說，沒有誇張到只顧著拍攝都不管」。

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