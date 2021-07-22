一枚指紋揪出外役監之狼17年前犯行　再判刑3年8月定讞

▲男子侵入民宅，對女子猥褻，警方靠一枚指紋逮住他。此為示意圖。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

陳姓男子2001年於花蓮自強外役監服刑，利用返家探親機會，竟侵入民宅性侵老婦；隔年出獄後又侵入民宅性侵女大學生，警方始終找不到人犯。他於2004年再度侵入民宅，趁機猥褻婦女，警方當時在現場查獲一枚指紋，直到2017年啟動舊案比對機制，才揪出陳男惡行。其中2次性侵部分，最高法院日前先將他判刑9年定讞，至於侵入民宅猥褻婦女部分，最高法院22日再將他判刑3年8月定讞。

判決指出，桃園縣2004年6月間間發生一起侵入民宅猥褻案件，當時年約20歲的女子小豐（化名），清晨6點左右打開租屋處的房門，打算出去洗衣服，一開門就看見身高不高的男子，男子隨即以小豐吊掛在衣櫥上之浴袍蓋住小豐頭部，並對她恫稱「妹妹你不要亂動，再動，我就殺了你」；小豐嚇呆，男子隨即將手伸進小豐T恤內，摸小豐胸部約20秒。男子之後將小豐關進廁所，開始搜刮財物，約莫5分鐘，小豐聽到男子離開的聲音，隨即大著膽子，拿廁所的長柄刷衝出，向男子搥打。男子拉開房門逃跑，拋下小豐的包包，但將裝零錢的玻璃罐取走。

男子逃跑時，一邊將零錢裝進自己包包，隨後將玻璃罐丟向樓梯間摔碎，而後逃逸。警方獲報後到場，在破碎的玻璃罐上取得一枚完整的指紋，但因資料庫不足，當時並未比對出何人涉案。一直到了2017年，刑事局啟動舊案指紋電腦比對機制，查出陳姓男子涉案，檢方將他傳喚到案，另外也查出男子2001年在花蓮自強外役監服刑期間，利用返家探親機會，竟侵入民宅性侵老婦；隔年出獄後又侵入民宅性侵女大學生。檢方一併提起公訴。

連續性侵案件部分，陳男遭起訴後否認犯罪，法院傳喚被害人作證時，婦人已於2013年間過世，另外女大生已經結婚，她表示不願也不想再重複提及當年被害情景，不想受干擾、影響破壞自己的家庭，明確地表示拒絕出庭作證。法院最後根據當時辦案員警的證詞，加上當時被害人的供詞，及DNA等等有利罪證，認定陳男犯下這兩案，且是隨機挑選性侵對象，最高法院日前將他判刑9年定讞。

至於侵入民宅性侵部分，陳男也否認當天曾到現場侵入民宅犯案，由於搶奪部分已經罹於追訴時效，檢方做出不起訴處分，法院僅審理加重強制猥褻部分。法院根據其他客觀證據，仍認定陳男有罪，一二審均將他判刑3年8月，並於執行前入相當處所施以強制治療，最長不超過3年。全案再上訴，最高法院22日駁回上訴定讞。