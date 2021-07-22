　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

一枚指紋揪出外役監之狼17年前犯行　再判刑3年8月定讞

(示意圖）強盜,性犯罪,迷姦,性侵,性別暴力（圖／記者李鍾泉攝）

  ▲男子侵入民宅，對女子猥褻，警方靠一枚指紋逮住他。此為示意圖。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

陳姓男子2001年於花蓮自強外役監服刑，利用返家探親機會，竟侵入民宅性侵老婦；隔年出獄後又侵入民宅性侵女大學生，警方始終找不到人犯。他於2004年再度侵入民宅，趁機猥褻婦女，警方當時在現場查獲一枚指紋，直到2017年啟動舊案比對機制，才揪出陳男惡行。其中2次性侵部分，最高法院日前先將他判刑9年定讞，至於侵入民宅猥褻婦女部分，最高法院22日再將他判刑3年8月定讞。

判決指出，桃園縣2004年6月間間發生一起侵入民宅猥褻案件，當時年約20歲的女子小豐（化名），清晨6點左右打開租屋處的房門，打算出去洗衣服，一開門就看見身高不高的男子，男子隨即以小豐吊掛在衣櫥上之浴袍蓋住小豐頭部，並對她恫稱「妹妹你不要亂動，再動，我就殺了你」；小豐嚇呆，男子隨即將手伸進小豐T恤內，摸小豐胸部約20秒。男子之後將小豐關進廁所，開始搜刮財物，約莫5分鐘，小豐聽到男子離開的聲音，隨即大著膽子，拿廁所的長柄刷衝出，向男子搥打。男子拉開房門逃跑，拋下小豐的包包，但將裝零錢的玻璃罐取走。

男子逃跑時，一邊將零錢裝進自己包包，隨後將玻璃罐丟向樓梯間摔碎，而後逃逸。警方獲報後到場，在破碎的玻璃罐上取得一枚完整的指紋，但因資料庫不足，當時並未比對出何人涉案。一直到了2017年，刑事局啟動舊案指紋電腦比對機制，查出陳姓男子涉案，檢方將他傳喚到案，另外也查出男子2001年在花蓮自強外役監服刑期間，利用返家探親機會，竟侵入民宅性侵老婦；隔年出獄後又侵入民宅性侵女大學生。檢方一併提起公訴。

連續性侵案件部分，陳男遭起訴後否認犯罪，法院傳喚被害人作證時，婦人已於2013年間過世，另外女大生已經結婚，她表示不願也不想再重複提及當年被害情景，不想受干擾、影響破壞自己的家庭，明確地表示拒絕出庭作證。法院最後根據當時辦案員警的證詞，加上當時被害人的供詞，及DNA等等有利罪證，認定陳男犯下這兩案，且是隨機挑選性侵對象，最高法院日前將他判刑9年定讞。

至於侵入民宅性侵部分，陳男也否認當天曾到現場侵入民宅犯案，由於搶奪部分已經罹於追訴時效，檢方做出不起訴處分，法院僅審理加重強制猥褻部分。法院根據其他客觀證據，仍認定陳男有罪，一二審均將他判刑3年8月，並於執行前入相當處所施以強制治療，最長不超過3年。全案再上訴，最高法院22日駁回上訴定讞。

ET快訊
被停止配發疫苗！診所「臉書文多2個字」藏玄機　網狂打衛生局氣
快訊／行政院宣布：已完成3600萬劑莫德納採購
快訊／首例Delta死亡！　屏東果農妻搶救24天不治
27歲女網紅「罹胃癌晚期」痛哭　消瘦輪椅代步畫面曝光
新北「緩降級」三原則公布：分2階段、4梯次調整
蔡英文關心河南災情　國台辦回應了
疫苗覆蓋率提早達標！　接種劑次人口比24.9％、585萬人施
柯文哲批：王必勝有何貢獻！　「每個口令都我執行」
快訊／衛福部曝「2降級關鍵」　將訂定逐步解除限制指標

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

外商銀副總裁被告性侵偷拍　竟反控妻子侵占「按摩球」

計程車員工宿舍大火3死！夫妻倒在木隔間燒成焦屍　家屬不忍直視

煙花颱風夾帶強風豪雨 桃園路樹倒塌釀車禍

180公分男飛簷走壁躲圍捕！屋頂跳躍婆媽驚　指揮警察：在那裡

輪流壓制性侵！傳播妹慘遭蹂躪5小時崩潰　2渣男下場曝

外送員噴飛驚險瞬間曝！停等紅燈遭貨車狠撞　機車潰縮一團廢鐵

獨／影片曝光！5男出國爽遊…返國居檢「群聚開趴」　民眾怒檢舉

吉普車「海漂」驚險畫面曝！新車卡沙灘　微解封看海景噴70萬

短裙豐臀女籌返鄉機票錢　三級警戒冒險下海！怒控馬伕：抽很大

「金融界李宗瑞」藏10女15.8G激情片　妻提告結果出爐

中國大陸鄭州遇「史上最狂雨彈」　汽車漂路上！民眾受困地鐵車廂

劉德華出道40週年「認真工作」熬成天王　真摯告白「我也是個普通人，我會哭的」

牛媽媽目睹「剛出生小牛」被載走　肉身擋車！雙眼直盯狂奔追寶寶

剛回家走上階梯...土石流沖下來 「房子被削掉」土耳其暴雨釀重災

360萬敞篷車「闖紅燈」擊落轎車　再衝進便當店...車頭全毀輪框歪

苗栗男停車買早餐打錯檔衝超商 賠償2萬元維修堪稱「最貴一餐」

龜速三寶「卡快車道」遭閃大燈　狂踩煞車不讓！網：雙方都有錯

中國大陸鄭州遇史上最狂雨彈　汽車飄路上！居民被轉移避難所

睡醒一揪「15年老同學」騎車出遊　出社會還能說走就走！網羨慕爆

小吃店闆娘「超前解封」開放內用 老闆見8顧客氣炸：賺的都不夠賠！

外商銀副總裁被告性侵偷拍　竟反控妻子侵占「按摩球」

計程車員工宿舍大火3死！夫妻倒在木隔間燒成焦屍　家屬不忍直視

煙花颱風夾帶強風豪雨 桃園路樹倒塌釀車禍

180公分男飛簷走壁躲圍捕！屋頂跳躍婆媽驚　指揮警察：在那裡

輪流壓制性侵！傳播妹慘遭蹂躪5小時崩潰　2渣男下場曝

外送員噴飛驚險瞬間曝！停等紅燈遭貨車狠撞　機車潰縮一團廢鐵

獨／影片曝光！5男出國爽遊…返國居檢「群聚開趴」　民眾怒檢舉

吉普車「海漂」驚險畫面曝！新車卡沙灘　微解封看海景噴70萬

短裙豐臀女籌返鄉機票錢　三級警戒冒險下海！怒控馬伕：抽很大

「金融界李宗瑞」藏10女15.8G激情片　妻提告結果出爐

打AZ過24小時都沒發燒！他問「還有效嗎？」　網曝：我也沒副作用

不重視體育？行政院公布預算反擊：至少已投入81.22億

堅持收掛號費！網質疑「應照合約走」　診所曝時間軸：片面改標準

快訊／紓困5.0評估中！　行政院：國發會已蒐集振興意見

烟花龜速襲日本！「詭異停留」宮古島外海　釣魚台首當其衝

暖爆！周興哲用粉絲名義捐物資　3醫院受惠...兌現點擊破億承諾

夢想變成半獸人！他全身99%佈滿刺青「割鼻改造」：扎針上癮會繼續

高雄天空見「巨大圓臉貓」歪頭微笑！　8千人融化：有貓就給讚

全球首間「3D列印別墅」在Airbnb上架！　10坪小宅一晚只要3560元

台南打造全新「安平海洋之丘綜合度假城」　荷蘭城文創小鎮成新亮點

社會熱門新聞

即／夫妻偷電纜線！　男遭居民活活打死、女重傷

快訊／國1北上「百萬名車起火」延燒2線道！現場照片曝光

蘿莉塔慘了！跟風罵人「婊婊的」遭訴

板橋計程車宿舍颱風夜惡火　3死1命危3傷

妻癌症惡化…失業教師四處找食物　她淚喊：我不治療了

罵民進黨炒高端被控造謠！法官這理由判不罰

送虛寶誘使2少女拍猥褻照　下場出爐

BMW自撞燒成火球　駕駛燙傷驚險跳車

嘉義雞肉飯提早解封？疑似小老闆「無罩包飯」

超胸越南妹微解封　迎客喊價下秒慘了

快訊／基隆女墜樓！詭異「單腳倒掛」6樓遮雨棚

獨／警官男優請辭！　不只拍1片最愛「女師調教」

太想過年？陸軍下士跑回家自主放假16天

國防大學女學生「遠距教學」活春宮

更多熱門

相關新聞

11歲童突然有手機　伯父驚見飛機杯

11歲童突然有手機　伯父驚見飛機杯

陳姓男子見認識多年未滿14歲的單親男童阿傑（化名）個性單純，竟以借行動電話並贈送配件引誘，經阿傑同意，拍攝阿傑裸露玩弄下體照，並要求阿傑讓他口交、或幫他肛交，前後7次的猥褻畫面都上傳通訊軟體群駔供他人瀏覽。台中高分院審結，維持原判，依妨害性自主罪判7月6月。

居家工作有颱風假？薪水要發嗎？

居家工作有颱風假？薪水要發嗎？

給說法／借車出事，車主要賠嗎

給說法／借車出事，車主要賠嗎

石明謹違法兼職　遭判降級並罰款20萬元

石明謹違法兼職　遭判降級並罰款20萬元

誘使2少女拍攝猥褻照片　二審判8年

誘使2少女拍攝猥褻照片　二審判8年

關鍵字：

法律人權自強外役監性侵返家探視最高法院重判三審定讞指紋

讀者迴響

熱門新聞

快訊／727降級不解封措施曝　餐廳開放內用、外出仍須戴口罩

烟花慢動作開始轉彎了　全台豪大雨

力旺總座沈士傑心臟疾病辭世！享年52歲　董座徐清祥暫代職務

即／夫妻偷電纜線！　男遭居民活活打死、女重傷

726降級不解封！陳時中14:00說明

商務艙對國手有多重要？顏行書「一句話訴苦」萬人朝聖

獨／全國警戒7月27日擬降至二級　最快明公布最新指引

陶晶瑩認「已打輝瑞疫苗」！

烟花發海警最新「放颱風假」機率曝

烟花龜速最快半夜陸警　強度將登頂明影響最劇

41歲廣末涼子脫了！2大原因「解放超巨兇器」

毀滅吳亦凡網紅爆「是紅牌傳播妹」：1次6500！

侯怡君戰小三首發聲：妳們別再說謊了

醫轟：陳時中打算賴帳！　即起停打疫苗

看到台灣就轉向！網驚：已1年沒颱風假

更多

最夯影音

更多
中國大陸鄭州遇「史上最狂雨彈」　汽車漂路上！民眾受困地鐵車廂

中國大陸鄭州遇「史上最狂雨彈」　汽車漂路上！民眾受困地鐵車廂
劉德華出道40週年「認真工作」熬成天王　真摯告白「我也是個普通人，我會哭的」

劉德華出道40週年「認真工作」熬成天王　真摯告白「我也是個普通人，我會哭的」

牛媽媽目睹「剛出生小牛」被載走　肉身擋車！雙眼直盯狂奔追寶寶

牛媽媽目睹「剛出生小牛」被載走　肉身擋車！雙眼直盯狂奔追寶寶

剛回家走上階梯...土石流沖下來 「房子被削掉」土耳其暴雨釀重災

剛回家走上階梯...土石流沖下來 「房子被削掉」土耳其暴雨釀重災

360萬敞篷車「闖紅燈」擊落轎車　再衝進便當店...車頭全毀輪框歪

360萬敞篷車「闖紅燈」擊落轎車　再衝進便當店...車頭全毀輪框歪

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面