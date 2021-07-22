遠距上班讓颱風假變「歷史名詞」？　勞動部回應了

▲有民眾擔憂，遠距上班會讓颱風假變成歷史名詞。（示意圖／資料照）



記者柯振中／綜合報導

受到疫情影響，許多公司執行遠距離上班，讓民眾能夠居家辦公。不過，有了這次經驗，就有人擔心，以後會不會宣布放颱風假，結果公司要求「居家上班」，導致颱風假成為歷史名詞。對此，勞動部則回應，絕對不會發生，居家上班並非常態，雇主不能臨時、片面變更勞工工作方式。

全台三級警戒，民眾的生活方式受到影響，居家上班、遠距離教學成了近期時常使用的模式。雖然透過遠程辦公的方式，解決了上班的問題，但也有人擔心，開了第一次先例，以後會不會放颱風假時，也被雇主要求遠距離上班？

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▼有民眾擔憂，遠距上班會不會讓颱風假變成歷史名詞。（示意圖／ETtoday資料照）



對於這種狀況，民眾認為，目前是屬於防疫期間，若後續解封恢復正常，就跟從前一樣，該怎麼做就怎麼做，若有颱風假就該放，沒有的話還是會配合上班。

對此，勞動部勞動條件就業司長黃維琛回應，由於颱風天戶外危險，勞工外出工作可能有風險，因此能夠主張不到勤，雇主不能不給福利待遇，其實並非放假的概念，「現在居家上班的人，如果不需要外出出勤的話，他在提供勞務，如果沒有困難時候，他可以依照原來契約旅行勞務。」

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