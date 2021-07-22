蔡英文慰問河南災民　連勝文：一反仇恨態度展現善意

▲河南鄭州暴雨洪災。（圖／路透社）



記者黃巈禾／台北報導

中國大陸河南省暴雨成災，總統蔡英文21日表達慰問與關切，除了前總統馬英九大讚，友善舉動有助緩和兩岸情勢，就連國民黨智庫副董事長連勝文也表示肯定。連勝文表示，一反過去冷漠甚至充滿仇恨的態度，主動慰問大陸受災民眾，展現罕見的善意，希望不只是一次性的做法，可以是兩岸未來良性互動的開始。

連勝文22日在臉書指出，在過去一年中，民進黨將自己在疫苗政策的嚴重錯誤，用各種明示暗示的方法，甩鍋給大陸，發動各種「認知作戰」，甚至開始修理PTT網民，把自己的失誤推卸為大陸方面的阻撓，但這一次鴻海創辦人郭台銘、台積電及慈濟的BNT疫苗採購，按照郭台銘所言，大陸並沒有任何干涉和指導，也因如此，三個民間單位才能在一個月內，把民進黨政府花一年都做不到的事情完成，而同樣的，民進黨加購莫德納疫苗，也沒看到大陸阻礙，再度證明民進黨甩鍋的作法，只是在為自己轉移焦點而已。

連勝文認為，既然真相是大陸在台灣疫苗採購上沒負面的作為，而蔡英文也願意從人性及人道的角度出發，慰問大陸受災的民眾，至少可以為劍拔弩張的兩岸關係，增加一點善意的氣氛，真心希望這是好的開始，對於兩岸甚至全人類而言，天災及病毒才是真正的敵人！

連勝文強調，台灣及大陸百姓在經過了一年多、各種天災及病毒的磨難後，在疫情趨緩之際，都需要休養生息，希望雙方政府都能專注在對民眾真正有益之事，避免不必要的衝突，不要再搞意識型態的鬥爭，這才是負責任的政府所應有的作為。