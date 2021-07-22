王世堅批高端通過EUA「霸王硬上弓」　應做完三期讓人民放心

▲王世堅。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者黃巈禾／台北報導

中央流行疫情指揮中心宣布，高端疫苗通過緊急使用授權(EUA)申請，衛福部核准高端新冠肺炎疫苗專案製造。對此，民進黨台北市議員王世堅22日表示，對於國產疫苗的長遠發展上來看，是一種揠苗助長、讓人民感覺像霸王硬上弓。

王世堅22日在臉書表示，台灣社會與政府完全支持國產疫苗，但衷心希望國產疫苗根據科學數字、科學研究，規規矩矩完完整整做完三期人體試驗，再公諸於世，就算因爲國家需要，必需提前爲國所用，也應該窮盡一切努力、展現與人民溝通說服的誠意。若難以獲得大多數台灣人民的支持，給予高端的EUA的整個過程，對於國產疫苗的長遠發展上來看，是一種揠苗助長、讓人民感覺像霸王硬上弓。

王世堅指出，陳時中已在防疫記者會說明，EUA審查過程去識別化後願意公開這會議紀錄，但建議陳時中可以在第一時間，就向社會大眾說明這會議確實有錄音錄影，因為這麼重大的決策必須讓大眾信任。

王世堅還說，總統蔡英文支持研發國產疫苗，但疫情高漲之後，蔡英文主導的疫苗政策也大量採購國際間已經獲認證的疫苗，而現在疫苗也陸續到位，疫情也有稍微緩解，希望國產疫苗能比照國外疫苗，有完整第二期臨床試驗且進入第三期臨床試驗，讓台灣人民放心。