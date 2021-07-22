考選部：護理師考試7月31日如期舉行　其餘11類科延後至8月中旬

▲考選部表示，護理師考試7月31日將如期舉行，其餘11類科則延後至8月中旬。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

考選部22日表示，預定於7月31日舉行的「110年第二次專技人員護理師考試」防疫應變計畫及防疫作業手冊，經過中央流行疫情指揮中心同意核備，本考試將如期舉行，其餘11個類科則將延後至8月21日至23日舉行，經調整後本次考試應考人數由2萬8千餘人降為1萬5千餘人。

考選部表示，近期每日新冠肺炎新增確診案例逐漸降低，指揮中心日前亦宣布自7月13日起適度鬆綁部分管制措施，但疫情警戒第三級仍持續至7月26日，國家考試的試務防疫絕不能鬆懈。

考選部指出，原定7月31日至8月2日共舉行12種醫事相關等考試類科，應考人數達2萬8千3百餘人，為了落實防疫工作，並且有效降低人流，改按考試類科分梯次舉行，本次考試僅舉辦單一護理師類科，應考人數降為1萬5千餘人。

考選部說明，除原供各類科使用的15個試區，同時再增加洽借7個試區，調降了一半以上人流及試場內的應考人數；同時採行各項高規格的防疫措施，並妥善規劃各試區應考人的分流機制，報請指揮中心同意後，除逐一通知應考人外，特別摘要相關重點，提醒應考人注意配合，並讓各界了解。

考選部說，本次考試原有12個考試類科，為降低各試區單日人流，改按考試類科分梯次舉行，其中應考人數最多的護理師考試維持於7月31日舉行，其他11個類科則延後至8月21日至23日舉行，經調整後本次考試應考人數由2萬8千餘人降為1萬5千餘人。

考選部也說，護理師考試在台北、台中、台南、高雄、花蓮、台東6考區設置試區，除原已洽借供各類科使用的15試區外，同時再增加7試區，共22試區，各試區的應考人數均調降一半以上，介於180人至800餘人間。

考選部表示，每間試場座位數雖平均有42人，但僅安排20人以下應考，加上以往約有1成的缺考人數，實際在教室中的應考人數將更低。此外，在教室冷氣開放時，窗戶或前後門也將適當開啟，以保持室內通風。

考選部強調，本考試將嚴格落實執行指揮中心核備的各項防疫措施，使考試得以順利如期舉行，未來仍會視疫情變化，隨時滾動式檢討修正，並逐一通知應考人，也籲請應考人注意配合，共同做好防疫工作。

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