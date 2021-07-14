確診者持刀砍傷3女護理師！開庭自稱無罪　辯護律師爆：他看到鬼

記者陳雕文／新北報導

新北市一名新冠肺炎確診者今年5月底，因不滿被隔離，在雙和醫院持水果刀攻擊3名女護理師，現場血跡斑斑，全案依殺人未遂等罪嫌起訴並羈押在台中看守所防疫中心，新北地院14日以視訊方式開庭，行凶男子否認犯行並稱自己無罪，其辯護律師還說，男子當時是想換房、換藥，因為在病房裡「看到很多鬼」。

▲雙和醫院護理師遭砍。（圖／記者陳雕文攝）

針對受害護理師，其中一人右手韌帶斷裂，恐影響職業生涯，更令人氣憤的是，全國護理師公會理事長陳玉鳳透露，62歲洪姓男子被壓制後還嗆聲，「留她們（護理師）一條命已經很好了！」令人難以接受。

新北市長侯友宜得知此事後，趕去醫院探視並發每人10萬元慰問金。他強調，醫護同仁在照顧確診者，竟然受到傷害，令人相當心痛跟不捨。侯友宜說，對於這些施暴者，我們希望能夠加重刑期，讓醫護能夠安心的在前線作戰，不受其他因素干擾。



新北地院14日視訊開庭，被害者的委任律師表示，洪男當時意識清楚，攻擊3護理師後還揚言，「不要被有一天被我遇到、我會把你們都打死」、「等我自己解開後我要把妳們和警察都弄死」等語，犯後態度仍舊囂張，因此建議從重量刑。

但洪男認為自己沒有犯罪，並稱當時只是要去治療，其辯護律師則說，洪男已經不記得事發過程，且有大腦神經萎縮的狀況，導致他當時可能無法辨識行為是否違法。



▲新北市長侯友宜前往探視遭砍的護理師。（圖／新北市府提供）

辯護律師表示，女護理師的傷是否全記載在起訴書上？而這些傷是否都是洪男所為？要釐清洪男是「殺人還是傷害」。且洪男曾打電話向女兒訴苦，稱在病房內看到「很多鬼」，希望換房換藥，表示他會衝出病房是因為有急迫的狀況，希望能作為從輕量刑的事由。

【前情提要】

今年5月31日，雙和醫院傳出凶案，確診的62歲洪姓男子不滿遭隔離，堅持離開，被出言制止後竟情緒失控，拿起水果刀砍向3名護理師，過程中還大喊，「憑什麼把我關在這裡！」2護理師胸、背遭刺多刀，另1名護理師的右手韌帶還被砍斷，職業生涯恐怕就此結束；全國護理師公會理事長陳玉鳳透露，洪嫌在被壓制後還嗆聲，「留她們（護理師）一條命已經很好了！」令現場醫護難以接受。整起案件引發社會譁然。

陳玉鳳還透露，洪嫌事後雖然遭到成功壓制，但態度仍十分囂張，且還傳出洪嫌家屬有意提告護理師，她忍不住嗆「到底有什麼資格說要告？你明明就是加害者耶！」