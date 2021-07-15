考選部：牙醫、藥師、獸醫、醫檢師、助產師特考7／24如期舉行

▲預定於7月24日至27日舉行的牙醫師等考試，報請指揮中心同意後將如期舉行。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者林銘翰／台北報導

考選部15日表示，預定於7月24日至27日舉行的110年第二次專技牙醫師第二階段、藥師第二階段、醫事檢驗師、醫事放射師考試、110年專技職能治療師、呼吸治療師、獸醫師、助產師考試等，經中央流行疫情指揮中心同意核備，以上考試將如期舉行。

考選部晚間表示，110年第二次專技牙醫師第二階段、藥師第二階段、醫事檢驗師、醫事放射師考試、110年專技職能治療師、呼吸治療師、獸醫師、助產師考試的防疫應變計畫及防疫作業手冊，已經指揮中心同意核備，考試將如期於7月24日至27日舉行。

考選部指出，雖然每日新冠肺炎新增確診案例逐漸降低，指揮中心並宣布自7月13日起適度鬆綁部分管制措施，但疫情警戒第三級仍持續至7月26日，各項國家考試的試務防疫仍不能鬆懈。

考選部說明，本次考試除努力增加借用或緊急建置合格的電腦化測驗考場外，並依考試類科分梯次舉行，以大幅調降每日試區的人流及試場內應考人數，同時積極強化各項防疫措施，報請指揮中心同意後，除逐一通知應考人外，也特別摘要相關重點，提醒應考人注意配合，並讓各界了解。

考選部強調，本次考試將嚴格落實執行指揮中心核備的各項防疫措施，使考試得以順利如期舉行，未來仍會視疫情變化，隨時滾動式檢討修正，並逐一通知應考人，也籲請應考人注意配合，共同做好防疫工作。

此外，考選部15日也在考試院會以「提升題庫建置效能及試題品質改善情形」為題進行專案報告，與會委員就題庫建置運作情形及如何提升試題品質等議題多所討論。

考試院長黃榮村表示，題庫試題在國家考試扮演重要的關鍵角色，未來題庫運作在建置程序及管理作業方面，可研議與其他專責測驗機構共同合作精進題庫管理方式，並考量採用更多元策略建置題庫，以提升國家考試之信度與效度。

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