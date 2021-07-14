「拿把槍把她X掉」急診等太久竟恐嚇護理師　火爆男下場曝

▲梁姓男子因血便不止前往陽明醫院急診，竟因不耐等待恐嚇醫事人員。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

過去曾參選士林區登記里長候選人梁姓男子，今年5月前往陽明醫院急診，因不耐等候竟對歐姓護理師恐嚇「我是不是應該拿一槍把她幹掉」等語，不斷在急診室大聲咆哮。偵查時他表示，自己是因為便血不止需要協助才情緒失控，士林地檢署偵結仍依違反醫療法之妨害自由案件將他提起公訴。

5月12日下午4時許，51歲梁男前往陽明醫院急診室就診掛號時，經歐姓護理師詢問「有去就醫看診過嗎？」、「先生，3個禮拜了，有去看醫生嗎？」沒想到梁男下秒大發雷霆對歐姓護理師恐嚇「我是不是應該要拿把槍把她幹掉，在問什麼東西？」及「搞什麼東西啦，你要就掛進去」等語恐嚇護理師及張姓護理長。

其他在場的醫事人員見狀感到心生畏懼，張姓護理長勇敢跳出來制止梁男脫序行為，仍無法阻止，導致急診室充斥梁男咆哮聲，讓其他護理師無法繼續照護病人及看診。看到梁男持續大鬧，歐姓護理師只好報警處理。

梁男到案後表示，他當天下午2點就已經到醫院掛號，直到4點仍沒輪到他，本來想去退掛號；但沒想到自己從廁所出來，去掛號臺反應「便血不止需要協助」才會導致他情緒失控，言語挑釁。

檢察官依據歐姓護理師等人證述、急診室監視器錄影錄音檔案，認定梁男犯恐嚇危害安全罪嫌及妨害醫事人員執行醫療業務罪嫌，建請法院從一重論處。

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