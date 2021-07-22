被陳時中批不厚道　柯文哲再怨：「打疫苗到收垃圾」都我們在做！

記者袁茵／台北報導

中央和北市府日前為北農、環南爆發確診感染成立聯合前進指揮所，派出醫福會執行長王必勝擔任前進指揮所指揮官；對於外界認為「中央接管」說法，台北市長柯文哲22日上午不滿地說，「每個口令都我執行。」引來指揮官陳時中回應不厚道。對此，柯文哲下午再度強調，不管什麼決定都是北市執行，連打疫苗到收垃圾都是。

柯文哲21日晚間接受資深媒體人黃光芹專訪，影片於22日對外播出。關於指揮中心指揮官陳時中帶隊接管北農、環南，柯文哲表示，「不是⋯什麼叫接管？要怎麼接管？」每個動作都是北市府要執行，這要怎麼接管？「每天開聯合指揮所，拜託！每一個會議紀錄是誰執行？還不是我們要去做，你來也只是看一看、講一講話。」並要王必勝自己說出對北農的貢獻。

針對柯文哲的言論，陳時中22日表示，這東西是兩邊的，維持中央跟地方合作的關係，「如果針對個人講這樣的話，我覺得有點不夠厚道，大家都互相幫忙。」每個地方政府首長自己認為做得很好，就做得很好，「不過大家合作的時候，我想應該本於互助心態，希望把它做得更好。」

台北市政府下午3時30分召開防疫記者會，關於批評王必勝引來陳時中回應不厚道，柯文哲指出，要設立一個聯合前進指揮所，裡面不管做什麼決定，實際執行的還是北市府，不管是從打疫苗到收垃圾，裡面執行的工作都是北市府衛生局、市場處、環保局、民政局、警察局等第一線工作人員在做。

柯文哲強調，「這件事是這樣，不管裡面做什麼決定、執行，都是我們裡面在做，就是這樣而已，好，謝謝大家！」

▼台北市長柯文哲。（資料圖／北市府提供）