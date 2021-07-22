降級前「本土暴增30例」　陳時中：5例關聯不明

記者賴文萱／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（22）日公布國內新增30例本土病例，另有4例死亡。指揮官陳時中表示，今天雖然案例比較多，可是有24例為已知感染源，5例關聯不明、1例調查中，不明關聯的相對還是沒有那麼多，個案大多在所掌控範圍之內，整個疫情還是趨向在控制中。

陳時中坦言，確實雙北要完全要清零是困難的，不過他們不明感染源也相對越來越少，群聚也越來越少，這裡面很多都是原來不管家戶或是同一個群體所衍生的，希望盡快把疫調做得越完全，才能把疫情控制越好。

至於今天確診病例又升高，是否會影響7/26降級政策？陳時中強調，因為不明感染源沒有大幅提升，所以目前方向不變。

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▲0722本土單日新增地圖。（圖／ETtoday）

指揮中心表示，今日新增之30例本土病例(其中20例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為15例男性、15例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，發病日介於今(2021)年7月17日至7月21日。個案分布以臺北市及新北市各11例為最多，其次為桃園市7例、新竹市1例；其中24例為已知感染源、5例關聯不明、1例調查中，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增4例死亡個案，為2例男性、2例女性，年齡介於60多歲至70多歲，發病日介於6月1日至6月27日，確診日介於6月4日至6月29日，死亡日介於7月19日至7月21日。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／翻攝自疾管署直播）