「副作用越大，保護力越強？」醫師曝真相　疫苗6大QA一次看懂

▲接種疫苗。圖與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「副作用愈大，保護愈好？」重症專科醫師黃軒在臉書上替大家解惑，首先，他先定義副作用和不良反應，兩者最大的差異就是該反應是否為可預期的。事實上，不只疫苗有副作用，很多藥物也會有，那都是「由我們自己內生的免疫反應所導致」，不過，接種疫苗越不舒服，代表免疫力越強嗎？「目前科學家們，尚未有定論。」

黃軒在臉書粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」上貼文，提到很多民眾都覺得疫苗的副作用越大，就代表保護力越好，但是「科學研究，卻不是如此。」他先定義了大家時常搞混的「副作用」和「不良反應」，其實這兩者根本不一樣。

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一、副作用 vs 不良反應

►副作用：

副作用是可以預期會有的反應，舉例來說，常見的任何打針會有局部副作用，像是紅腫熱痛這類典型、可預期且輕微的反應。

►不良反應：

任何不可預期、不想要或是過度的反應。

►罕見副作用：國際醫療科學組織會議（CIOMS）分級方式如下

極常見：≧10%

常見：≧1 且＜10%

不常見：≧0.1 且＜1%

罕見：≧ 0.01 且＜0.1%

極罕見：＜0.01%

未知：無法以現有資料推斷

二、常見副作用

黃軒表示，任何藥物、疫苗的臨床試驗人數最多不過幾千人，所以沒辦法藉此查出發生率低於十萬分之一的副作用。事實上，除了COVID-19疫苗之外，民眾從小到大注射過的疫苗、吃過的藥物，其實也都有副作用。

►常見的9大副作用口訣：一疲二發、三嘔噁、四疼痛

一疲二發：疲倦、發燒、發冷

三嘔噁：嘔吐、噁心

四疼痛：注射部疼痛、肌肉疼痛、關節疼痛、頭痛

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三、為什麼會有副作用？

黃軒分兩部分解釋，一為「很多內含物」，比方說mRNA疫苗的莫德納（Moderna）和輝瑞（Pfizer）除了含有mRNA，也含有各種不同的脂質、鹽、糖以及（在莫德納的情況下）酸和酸穩定劑，這些疫苗或藥物的不同內含物能使疫苗穩定進入人體後，對免疫系統產生反應。

二為「細胞的反應」，體內的中性粒細胞 ( Neutrophile ) 或巨噬細胞 ( Macrophage ) 會注意到疫苗中所含的內含物，並對這些「異物」產生細胞激素的反應，進而出現發燒、寒顫、疲勞及肌肉疼痛等的情況，其實只要有異物進入體內，身體就會發生這種細胞反應。

因此，副作用是對「注射藥物進入人體」後的正常反應，「都由我們自己內生的免疫反應所導致。」

四、副作用越大，保護力越好？

黃軒引用《NEJM》（新英格蘭醫學雜誌）的研究，表示16歲至55歲民眾接種COVID-19疫苗後，約有50%在第二次接種後出現頭痛症狀；而接受安慰劑的人則有25%會頭痛。像頭痛這種常見的副作用症狀，施打疫苗或安慰劑都會出現，所以「很難確定的將它們只歸因於疫苗。」

黃軒也根據日本「國立國際醫療研究中心調查」指出，在熊本綜合醫院內，施打輝瑞BNT疫苗的醫療人員有約220人，研究顯示，接種後產生的副作用與「體內中和抗體含量多寡，幾乎沒有關係」，雖然女性接種後所產生的中和抗體量比男性多，但副作用不會因此增加。

五、接種疫苗後越不舒服，代表免疫力越強？

「目前科學家們，尚未有定論。」黃軒坦言，目前沒有科學證據可以證明副作用越明顯的人能得到更好的保護效果。

六、打過的疫苗都有副作用，只是忘記了而已？

黃軒最後強調，其實大家可以活這麼久，「都是疫苗接種救了我們」，施打任何疫苗當然都會有其副作用，每個人都是經歷過一堆副作用，並安全活到現在，所以「如果輪到你了，就快去打疫苗吧！」

本文經黃軒醫師授權引用