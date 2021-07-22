柯文哲不滿嗆「王必勝有何貢獻？」　陳時中：針對個人不夠厚道

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

北農、環南日前爆發確診感染，為圍堵疫情，中央和北市府7月2日設立聯合前進指揮所，派出醫福會執行長王必勝擔任前進指揮所指揮官，但關於「中央接管」成立聯合指揮所說法，台北市長柯文哲22日不滿的表示「每個口令都我執行。」對此，指揮官陳時中今也正面回應此事。

柯文哲21日晚間接受資深媒體人黃光芹專訪，影片於22日對外播出。關於指揮中心指揮官陳時中「帶隊接管北農、環南」的說法，柯文哲表示，「不是⋯什麼叫接管？要怎麼接管？」每個動作都是北市府要執行，這要怎麼接管？「每天開聯合指揮所，拜託！每一個會議紀錄是誰執行？還不是我們要去做，你來也只是看一看、講一講話。」

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黃光芹追問，是否覺得聯合前進指揮所沒有實質效用？柯文哲回應，這很簡單，倘若他講的話不算數，那「去訪問王必勝，請他說出對北農有什麼貢獻？讓他自己講！」

針對柯文哲砲火，陳時中今表示，這東西是兩邊的，維持中央跟地方合作的關係，「如果針對個人講這樣的話，我覺得有點不夠厚道，大家都互相幫忙。」他也繼續表示「每個地方政府首長自己認為他做得很好，就做得很好，不過大家合作的時候，我想應該本於互助心態，希望把它做得更好。」