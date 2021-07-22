中颱烟花緩步進逼！北部下半天風雨漸強　一張圖秒懂各國預測

記者許維寧／台北報導

跟據中央氣象局今天(7/22)中午11時資訊，中度颱風「烟花」強度略微增強，但路徑相較昨日更往北偏移，國家災害防救科技中心（NCDR）今也發布各國路徑預測，美、日、韓、中、港、台灣等預報路徑趨於一致，直撲北台灣機率大減，但明（7/23）起距離台灣最近，北部民眾仍須留意強風豪雨。

▲NCDR各國路徑預測。（圖／翻攝自NCDR）※點圖放大

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根據國家災害防救科技中心（NCDR）資訊指出，目前美軍、台灣中央氣象局、日本氣象廳、韓國氣象局、中國氣象局和香港天文台烟花颱風路徑預測均趨於一致，均預測其路徑向北偏移，將從日本宮古島、石垣島間海域通過，直撲台灣的機率降低。預計烟花颱風通過北部外海時將持續朝西北方向前進，預計下週日於浙江沿海登陸中國大陸。

中央氣象局於今日上午11時40分記者會時說明。預報員謝佩芸說，烟花颱風今天11時颱風的中心位置位於台灣的東方海面上，距離台北大約470公里，持續向西移動但速度緩慢，預計明天朝西北方向轉移、通過北部外海。

氣象局也提醒民眾，雖然烟花颱風直接登陸機率已降低，但明天颱風最接近台灣本島，北部風雨將較今日更明顯，且未來幾天適逢大潮，沿海低漥地區還需慎防淹水。