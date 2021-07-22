命案現場曝！偷電纜想逃「夫被拖下車打死」大片血跡…妻重傷報案

記者陳崑福、戴若涵／屏東報導

屏東縣里港鄉發生一起命案！高雄市大樹區一對廖姓夫妻，22日清晨4時許，持利器到屏東縣九如鄉高屏溪床，涉嫌行竊養蝦戶電纜線。養殖戶發現後氣炸，分持棍棒毆擊對方，造成2人身受重傷，廖男經緊急送醫搶救後仍不治，潘女則是左手、雙腿骨折。

▲▼一對夫妻22日凌晨4時許闖社區偷電纜，被養殖業者抓包圍毆，夫死妻重傷。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

近期國際銅價上漲，電纜線價格跟著上漲，成為竊賊行竊的目標。據了解，50歲廖男與46歲潘姓妻子都有吸毒前科，目前無業，事發當時潘女打電話報案稱，發生車禍，但消防到場發現，現場並不像是車禍現場，隨即連絡警方。警方趕赴醫院了解，潘女才坦承，原本與丈夫企圖行竊，不料，過程中失風，遭多人持木棍毆打。

根據警方調查，廖男及潘妻行竊被發現後，計畫開車逃逸，結果被附近養蝦業者發現，大喊「抓賊」。由於電纜線若被偷，水車將無法發動，會造成蝦大量死亡，損失慘重。養蝦人聞訊氣憤不已，隨即趕往攔車，並將廖男夫妻從車內拖出來，持木棍教訓，造成夫妻2人重傷，廖男送醫不治，潘女則是左手、雙腿骨折。

透過事發現場可發現，廖男的車前擋風、車窗玻璃遭砸碎，車輛內部一片狼藉，輪胎上還插了一根木棍，看起來相當駭人。由於當地有上千公頃的養蝦面積，養殖戶相當多，警方全力正過濾監視器緝兇，詳細事件發生原因及經過，有待進一步調查釐清。