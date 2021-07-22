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全民都打AZ也擋不住！醫曝最新研究：保護力「慘輸BNT 20%」

▲▼新北市公私立國小教職員工接種新冠疫苗第二天，位於大觀國中的接種站量能全開，全天替超過三千名以上老師施打疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

▲接種疫苗。圖與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「你打到百分百覆蓋率，都達不到群體免疫。」衛福部草屯療養院醫師沈政男發文表示，最新研究顯示，AZ疫苗對Alpha變種或Delta變種的保護力都比BNT疫苗還差，「而且差了20%」，如果民眾兩劑都接種AZ疫苗，就算全國覆蓋率100%，可能都達不到群體免疫，至於BNT，「光靠自己就可以啦！」

沈政男在臉書上貼文，用陽春麵和牛肉麵來比喻AZ疫苗及BNT疫苗，「陽春麵與牛肉麵都可以吃飽，但好吃度並不一樣」，但硬要說陽春麵和牛肉麵一樣好，是騙不了人的。

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沈政男引述了《NEJM》（新英格蘭醫學雜誌）的文章，表示AZ疫苗對Alpha變種（英國株）或Delta變種（印度株）的保護力都比BNT疫苗還差，「而且差了20%」，打得到疫苗當然是好事，但卻還有更好的選擇。

▲疫苗保護力。資料來源：NEJM。（圖／記者曾筠淇製）

▲2廠牌疫苗保護力比較。（圖／記者曾筠淇製）

沈政男推論，如果全國民眾都只打2劑AZ疫苗，那即便覆蓋率100%，恐怕也達不到群體免疫，「因為，必須達到1-1/R，才有群體免疫。在Alpha來說，必須達到1-1/4，至少75%免疫；至於Delta，必須達到1-1/6，至少84%免疫才行。」

沈政男說，AZ疫苗對這兩個變種病毒的保護力都不到75%，所以即便覆蓋率100%，也只有不到75%的人口免疫，「病毒還是可以少量傳播。」不過，沈政男也提到，如果搭配非疫苗手段，像是戴口罩等，接種AZ疫苗或許還是有機會達到群體免疫，只不過，「BNT光靠自己，就可以啦！還好台灣已經買到1500萬劑的BNT。」

本文經沈政男醫師授權引用

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