失智據點開放指引出爐！打疫苗未滿14天「要提供3天內陰性證明」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布「失智社區服務據點因應COVID-19防疫管理指引」，在各地據點於防疫完備工作的前提下，遵照指引即可逐漸恢復提供服務，提供服務條件，包含服務人員、服務對象及陪同者，需要完成接種疫苗第一劑且滿14日者，未接種疫苗、接種第一劑疫苗未滿14日者應自費提供3日內抗原快篩或PCR檢驗陰性證明。

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▲0722失智據點指引。（圖／指揮中心提供）

衛福部長期照護司司長祝健芳表示，發現疑似病例，據點應於24小時內通報地方衛（社）政主管機關，於隔離空間等候就醫或返家，且不得搭乘大眾交通工具前往醫院或篩檢站。任1名服務人員、服務對象（含陪同者）確診時應暫停服務，並立即通知地方衛（社）政主管機關，並依衛生主管機關或防疫人員指示，配合疫調、匡列及篩檢等防疫措施。

▲0722失智據點指引。（圖／指揮中心提供）

而在自主防疫管理方面，疫情警戒為第二級（含）以上期間要建立健康監測及異常通報機制，規劃服務動線、分區空間與隔離空間，建立分艙分流及分組活動、用餐機制，並保持社交距離，設置於醫療院所及各類機構（含長照、老福、身障、護家機構）內據點，據點服務人員不可與機構工作人員共用、混用或支援。

▲0722失智據點指引。（圖／指揮中心提供）

相同活動空間不同時段有其他單位使用者，每服務時段間應間隔至少2小時，並加強環境清潔消毒，若和其他單位同時段使用相同活動空間，活動場地間應至少間隔2公尺以上，並設置屏蔽，另外，服務人員、服務對象（含陪同者）為居家隔離、居家檢疫、自主健康管理者，不可提供、使用失智據點服務。

▲▼0722失智據點指引。（圖／指揮中心提供）

祝健芳提醒，如果是疫情三級警戒期間，服務人員及服務對象（含陪同者）如未接種疫苗，應配合切結每週進行1次自費抗原快篩或PCR檢驗，且失智據點不收新案，暫停供餐，並禁止訪客進出。