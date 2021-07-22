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社會 社會焦點 保障人權

計程車員工宿舍大火3死！夫妻倒在木隔間燒成焦屍　家屬不忍直視

記者陳以昇、陳雕文／新北報導

新北市板橋區南雅西路一棟公寓3樓，22日凌晨2點多冒出火舌，屋裡多人受困！97名警、消人員到場花40分鐘成功滅火，但一對夫妻倒在木隔間且已成焦屍，隔壁另一名嗆傷男子送醫不治；一名成功逃生的女子表示，因聞到異味起床，發現濃煙急忙下樓，沒多久整層樓就燒起來了。詳細事故原因有待調查。

▲▼ 出租套房惡火奪2命 。（圖／民眾提供）

▲運將宿舍凌晨大火，釀3死4人輕重傷。（圖／民眾提供）

該樓屋齡達40多年，隔成6個房間，其中3間為木造隔間，另3間為磚造隔間，室內使用空間約30坪，楊姓屋主平時經營計程車合作社，該址作為該車行之員工或眷屬宿舍，每間租金為3500元。

據了解，起火點疑為70多歲塗姓男子所睡的木隔間，火勢引發濃煙，睡在磚牆房的41歲陳姓女子聞到異味起床察看，驚見火舌竄出客廳，她急忙逃到樓下並連繫楊姓屋主，後來想再上樓拯救財物，但整層樓已陷入火海。

▲▼出租套房大火，釀3死3人輕重傷（圖／記者游宗樺攝）

▲警消在現場拉水線灌救，將失去呼吸的傷者緊急送醫搶救。（圖／記者游宗樺攝）

塗男嗆傷倒地不起，火勢延燒到隔壁木隔間，當時裏頭睡著一對60多歲的林姓夫妻，2人被燒成焦屍；另一間磚牆房的60多歲陳姓男子則被濃煙嗆倒在浴室失去生命徵象，送到亞東醫院急救恢復心跳，但昏迷指數只有3；另外3房客預防性送醫無大礙。

警方調查，住在宿舍裡的房客過去曾是楊姓屋主的員工，但因為年邁退休或是中風行動不便，已經不再開計程車，但仍持續承租宿舍養老，沒想到發生意外。初步已排除人為縱火的可能，將由火調單位釐清起火原因。

據悉，林姓夫妻慘死屋內，家屬傷心不已，到場後聚集在樓下，不忍上樓認屍，擔心看到遺體後崩潰；檢察官將等遺體移至殯儀館後進行相驗。

▼運將宿舍凌晨大火，釀3死4人輕重傷（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼火警。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼火警。（圖／記者呂佳賢攝）

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