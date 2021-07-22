LIVE／727降級、夏季電價凍漲﹑烟花來襲　行政院最新說明

政治中心／綜合報導

新冠肺炎疫情趨緩，指揮官陳時中昨(21日)再鬆口降級有望。據悉，行政院今早院會後，可望進一步說明；另外，經濟部今天赴行政院會新增報告「7月暫緩實施住宅夏月電價」，若獲同意，7月也暫緩實施住宅夏月電價。行政院上午11時舉辦會後記者會，針對警戒降級、7月電價減免做進一步說明，《ETtoday新聞雲》全程直播。

指揮中心13日宣布「微解封」，今行政院針將針對26日警戒降級進一步討論，行政院發言人羅秉成昨表示，26日後疫情警戒是否降級，將由中央流行疫情指揮中心做最後決定與宣布，各部會已提早對疫情是否降級提出相關提案，由政院盤整中，預計與是否降級同步對外說明。

除三級警戒降級外，行政院也會討論7月夏季電價是否比照6月凍漲，並排除一定度數以上的用電大戶（不含公益機構如庇護工廠、長照機構），讓其餘住宅用戶都能獲得7月電價減免。

行政院先前拍板6月不實施夏季電價，考量到7月因為三級警戒延長至26日，很多人還是在家辦公，用電較多，行政院長蘇貞昌20日曾鬆口「會在合理範圍內給予考慮」。據了解，行政院今日（22日）除了與各縣市研議防疫政策鬆綁措施之外，也會討論決定7月電價凍漲一事。

行政院會後記者會今（22）日上午11：20舉行，由政委羅秉成主持、衛福部次長薛瑞元、內政部次長花敬群、經濟部次長陳正祺、交通部次長祁文中出席。